– Ez a munka barkácsolásjellegű. Ki kell találni, mit, mivel rögzítek. Mindig gondolkodni kell, ami frissen tartja az ember agyát – mondta erről most. – Elég sokat barkácsolok otthon is, de az olvasás is a hobbim. Robert Merle és Arthur Halley a kedvenceim. Meg persze belenézek a helyszínelős sorozatokba is, hiszen oktatásnál nagyon hasznos lehet. Animációk, lövési elváltozások, maga a lövés folyamata. Volt olyan, amikor egy lépcsőn leesett ember vérét lemosták, s a lépcső borításának felszedése után derült ki az egyik filmben, hogy ott maradtak vérnyomok. Azóta mindig gondolok erre ha ilyen helyszínen kell nyomot rögzíteni. Szakmai ártalom, más szemmel nézem ezeket a filmeket, amiken azért nagyon látszik, hogy megrendezettek, az élet általában ennél még sokkal cifrább bűnügyi helyszíneket produkál – tette hozzá.

Sztorizgatás közben került szóba a Kisváros című sorozat, amiben statisztáltak kollégák.

Cikiztük is őket a szakmaiatlanságért, amikor rendezői utasításra bőrszéken ecsettel próbáltak vérnyomot rögzíteni

– mesélte nevetve Bak István.

Emlékezetes bűnügyi helyszínek a veterán bűnügyi technikus szemével

– Sokáig nyomoztunk abban az ügyben, amelyben 2015-ben gyilkosság áldozata lett egy 17 éves lány Ivád határában. A fejét verték szét, s testén kocsival is áthajtottak Az igen nagy port felvert bűncselekmény miatt életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt gyilkosa azért ölhette meg, mert a stoppolás közben felvett lány nem akarhatott szexelni vele. De ugyanígy emlékezetes marad az a 2023-as eset, amikor Gyöngyösön egy autó csomagtartójában találtak rá egy előtte sokáig keresett férfi holttestére. Fizikailag is elég megerőltető volt, előfordult, hogy két éjszaka nem aludtunk. Megpróbáltunk ott minden olyan nyomot összeszedni, amely elárulhatta, hogy ki ült még az áldozaton kívül az autóban, merre járhatott. Egerszalókon is emlékszem egy rablásból kialakult emberölésre, ahol olyan speciális helyen volt egy ujjnyom, olyan volt az elhelyezkedése, ami nagyon jellemző volt. Egy hüvelykujj nyoma látszott, ami olyan szögben volt, hogy csak úgy kerülhetett oda, ha aki nekitámaszkodott az ajtófélfának, az a szobából jött kifelé. Aki gyanúsítottként merült fel, arra hivatkozott, hogy ő csak 5 héttel korábban járt a helyiségben. Akkor mi csináltunk egy kísérletet egy olyan helyen itt az épületben, amit 5 hétre be tudtunk zárni. Hat különböző nyomot hagytunk két különböző kollégával, s minden héten előhívtunk egyet, hogy meglássuk, fennmaradhat-e egy nyom 5 hétig. Sajnos nem hozott tényleges eredményt a kísérlet, mert 5 hét után is előhívható volt a munka.