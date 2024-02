Már éjfélre járt az idő, amikor a nyolc vádlott meghallotta, hogy a patakparton zene szól, ezért odamentek ahhoz a padhoz, ahol négy fiatal hangosan működtetett egy lejátszót. A galeri tagjai előbb elloptak két üveg töményitalt a sértettektől, majd amikor azok ezt számon kérték, úgy döntöttek, hogy megszerzik maguknak a zenedobozt is. Ennek érdekében – rövid szóváltás után – fenyegetően léptek fel, mire a fiatalok szétszaladtak, a vádlottak pedig magukhoz vették a hátrahagyott értékeiket, melyekkel elrejtőztek a közeli bokrok között. Innen előugorva támadtak azután a rövid idő múlva a helyszínre érkező újabb sértettre, akit súlyosan bántalmaztak, és ugyancsak kiraboltak, letépve a nyakláncát, valamint elragadva a mobiltelefonját.

Dr. Konkoly Thege László arról is beszámolt, hogy egyes vádlottak két nappal később egy további rablást is elkövettek az Érsekkertben, melynek során az esti órákban a ruházatát átkutatva erőszakkal elvették egy arra sétáló férfitól minden értéktárgyát. A járási ügyészség a többrendbeli csoportosan elkövetett rablás bűntette mellett testi sértéssel, közokirattal visszaéléssel, és garázdasággal is vádolja az egyes terhelteket. Az ügy nyolc fiatalkorú és egy felnőttkorú vádlottja közül többen letartóztatásban várják az előkészítő ülést, illetve a bírósági tárgyalást.