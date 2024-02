Újabb csalási módszerekre hívta fel a figyelmet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, a Heves vármegyei rendőrség is óvatosságra inti a lakosokat. Mint írják, február a romantikus csalók kiteljesedésének időszaka, így a társkeresőkön és randevú oldalakon is fokozottan kell ilyenkor figyelni. A többi csalási módszerhez hasonlóan a romantikus csalások esetében is a prevenció a leghatékonyabb fegyver.