A gócpontok között az országos tizedik helyre került a 21-es út hatvani, külterületi szakasza

Itt az M3-ról a Miskolc felől érkezők hajtanak le, illetve Budapest felé lehet fölhajtani. Ez ma már jelzőlámpás kereszteződés. Itt négy súlyos és hat könnyű sérüléssel járó baleset történt a vizsgált időszakban, jellemzően keresztirányú ütközések fordultak elő. A csomópont másik, Hatvanhoz közelebbi szakasza a listán a harminchatodik (a megyében pedig a harmadik) itt három súlyos és három könnyebb sérüléses baleset történt. Hatvanban, illetve környékén van további három veszélyesnek ítélt útszakasz. Az egyik a 3104-es (Turai) út Hatvan, Tura és Boldog külterületét is érintő szakasza, ahol két súlyos és öt könnyebb kimenetelű balesetet regisztráltak és ezzel a halmozódással a lista 46. helyére került. A Turai út és a 3-as út kereszteződése szintén a veszélyesebbek közé tartozik nyolc balesettel, amelyek közül egy volt súlyos, ez a gócpontok között az ötvenedik. Hatvanban a 3-as főút átkelési szakaszának egyik részén egy súlyos és öt könnyű baleset következett be, ez szintén fölkerült a kritikus listára a 67. helyen.

Baleseti gócpontok országos lista

10. a 21-es út hatvani, külterületi szakasza

36. a 21-es út Hatvanhoz közelebbi szakasza

46. a 3104-es (Turai) út Hatvan, Tura és Boldog külterületét is érintő szakasza

50. Turai út és a 3-as út kereszteződése

67. Hatvanban a 3-as főút átkelési szakaszának egyik része

Baleseti gócpont két csomópontban is van Gyöngyösön

Számos figyelmetlenség történik Gyöngyösön és környékén is, a megye második legnagyobb városában két olyan csomópont is van, ahol jobban kellene figyelniük a közlekedőknek. A 3-as főút és a Karácsondi út kereszteződése az egyik ilyen, ezen a helyszínen három súlyos és hat könnyebb sérüléssel járó baleset is történt, jellemzően keresztirányú ütközések fordultak elő. A csomópont az országos 21. helyet csípte meg. A Karácsondi út külterületi szakasza, a 3204-es is veszélyes, méghozzá a nagy kanyarnál, ahol a vizsgált időszakban hat baleset is bekövetkezett, amelyek közül három súlyos sérülést is eredményezett. Gyöngyösön a 24-es út és a Bethlen Gábor utca kereszteződése is fokozott odafigyelést kíván az autósoktól, a jelzőlámpás kereszteződésben oldalirányú ütközések és utoléréses balesetek is bekövetkezhetnek. A itt történt kilenc baleset közül nyolc könnyebb sérüléssel járt.