Az Egri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a külföldi férfival szemben, aki gondatlansága miatt balesetet okozott az autópályán. A vád szerint a román férfi 2021 nyarán Miskolc felé haladt a sűrű forgalmú M3-as autópályán. Eközben a sztrádán a szakemberek a szükséges figyelemfelhívások és biztonsági előírások betartása mellett pályakarbantartási és fűnyírási munkákat végeztek. A külföldi sofőr ennek ellenére figyelmetlen volt, a külső forgalmi sávból letért a leállósávba, ahol nekiütközött a fűnyíró munkagépnek. A becsapódás után az autó megpördült, így a mögötte közlekedő nő már nem tudta elkerülni a külföldi gépkocsival való ütközést - részletezi Dr. Gubala Ádám Miklós helyettes sajtószóvivő ügyész.

A balesetben a vádlott felesége és egy magyar kiskorú gyermek – továbbá maga a vádlott is súlyosan sérültek. Az ütközésnek további három könnyű sérültje is volt. A baleset azért következett be, mert a férfi nem az út vonalvezetésének megfelelően közlekedett. Az ügyben több személy kihallgatása európai nyomozási határozat keretében történt.

Az Egri Járási Ügyészség most benyújtott vádiratában a büntetlen előéletű vádlottal szemben pénzbüntetés kiszabására tett indítványt - tette hozzá a sajtószóvivő ügyész.

A felvételen a munkagépnek történő ütközés látható, melyet az autópálya térfigyelő kamerája rögzített.