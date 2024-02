Ravaszkodnak 1 órája

KiberNinjával járnak túl a csalók eszén a rendőrök Hevesben + videó

KiberNinja védi ezentúl az internetes, elsősorban banki csalásokra szakosodott bűnözőktől a Hevesben élőket. Dr. Berndt-Iványi Judit bűnmegelőzési alosztályvezető mutatta be a nindzsát, aki most jó eséllyel valamennyi bankban, de még a kormányablakokban, iskolákban is igyekszik felvértezni az arrajárókat a csalókkal szemben.

Dr. Berndt-Iványi Judit bűnmegelőzési alosztályvezető mutatta be a KiberNinját Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

KiberNinja, ez a neve a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság legújabb bűnmegelőzési akcióját segítő figurának. A nindzsák, a japán feudális társadalom árnyharcosai, a szamurájokkal ellentétben a sötétség és a lopakodás mesterei, akik inkább a ravaszságban, kémkedésben jártasak. Ezek a tulajdonságok jellemzik azokat kibertérben garázdálkodókat is, akik kamu sms-ekkel, e-mail-ekkel, telefonhívásokkal igyekeznek megtéveszteni a gyanútlan polgárokat. Az ellenük való harcban éppen ezért lehet hatásos a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság KiberNinja névre hallgató figurája, akit kedden mutatott be dr. Berndt-Iványi Judit bűnmegelőzési alosztályvezető.

– A KiberNinja ott lesz valamennyi plakátunkon, szóróanyagunkon, s szeretnénk, ha minél szélesebb körben ismertté válna nem csak ő, hanem az üzenetek, amelyeket általa szeretnénk minél többekhez eljuttatni. „Hevesen véd a KiberNinja, a kibertér harcosa!”. Reméljük ezt a szlogent hamarosan minden ember ismerni fogja!

S, hogy mik ezek az üzenetek? Ne vedd át a csomagot, ha nem bizonyosodtál meg róla, hogy te rendelted! Soha ne nyisd meg a bank webhelyét e-mailben, sms-ben, vagy egyéb üzenetben található hivatkozásra kattintva! Legyen gyanús, ha telefonon, e-mailben, sms-ben kérik az internetbanki bejelentkezéshez szükséges jelszabadat, PIN-kódodat! – Az online térben elkövetett csalások megelőzésében új segítő szegődött február 6-tól a Hevesben dolgozó rendőrök mellé. A KiberNinja-val találkozhatnak a várótermekben, a médiában, a hetente a vármegyei rendőr-főkapitányság közösségi oldalán megjelenő tanulságos mesékben, a Kiber Kvízeinkben és a következő hónapokban egyéb váratlan helyeken is – tette hozzá az alosztályvezető.

Mindenkinek ajánjlák, hogy kövesse a Facebook-oldalukat, fogadja meg az ott megjelenő tanácsokat, hogy közösen járhassanak túl az online csalók eszén.

