Erdélyi Róbert rendőr alezredes, a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Balesetmegelőzési Bizottság titkára valamint Soltész Bálint, vármegyei rendőrségi sajtószóvivő mutatták be csütörtökön a sajtó képviselőinek a rendőrség Szerencsekerék játékát.

Szerencsekerék a rendőrökkel. Erdélyi Róbert rendőr alezredes (balra) és Soltész Bálint, vármegyei rendőrségi sajtószóvivő bemutatják a HMVRFK szerencsekerekét.

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

A Veszprém vármegyei rendőrök által kifejlesztett játékot a népszerű tévés vetélkedő mintájára, mégis attól eltérő tartalommal használják majd balesetmegelőzési kampányaiknál. Természetesen a KRESZ ismeretére épül ez rendőrségi Szerencsekerék.

– Eddig is adtunk láthatóságot javító ajándékokat a balesetmegelőzési programjainkon, de ezentúl meg is kell dolgozni érte – hívta fel a figyelmet Erdélyi Róbert. Elárulta azt is, hogy a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalán megújult formában folytatódik a Szerencsekerék jóvoltából KRESZ játékuk.

Hétfőtől a HMVRFK Facebook oldalán videós formában teszik közzé kérdéseiket, amelyekre a kommentszekcióban helyesen válaszolók között ajándékokat sorsolnak majd ki

Podcastunkban Soltész Bálint beszél a Szerencsekerék játékról: