Portálunkon is hírt adtunk arról, hogy január végén a rendőrök elől menekült egy audis, akinek a hajsza közben kigyulladt az autója. A menekülést követően gyalog távozott a helyszínről, akkor tehát nem sikerült elfognia a rendőröknek.

Mint arról a Budapesti Autósok portál is beszámolt, a Nógrád vármegyei rendőrök most azonosították, és gyanúsítottként hallgatták ki azt a sofőrt, aki január végén kivonta magát a rendőri intézkedés alól, és másokat veszélyeztetve, a forgalommal szemben hajtott fel a 21-es főútra. A police.hu-n olvasható tájékoztatás szerint a Pásztói Rendőrkapitányság járőrei január 25-én 10 óra 40 perckor akartak ellenőrizni egy személygépkocsit Pásztó belterületén, azonban a jármű vezetője kivonta magát az intézkedés alól, és a 21-es főút irányába elhajtott. Az egyenruhások megkülönböztető fény- és hangjelzés használata mellett követték a járművet, ami a 21-es főútra – másokat veszélyeztető módon – a forgalommal szemben hajtott fel. Ezt követően a sofőr Jobbágyi településre hajtott be, majd megállt, és az időközben kigyulladt járművet hátrahagyva elfutott.

A Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztály munkatársai a rendelkezésre álló kamerafelvételek, továbbá a széles körű adatgyűjtés eredményeképpen begyűjtött bizonyítékok alapján azonosították a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 25 éves salgótarjáni férfit.

A rendőrség közölte azt is, hogy a férfi a cselekmény elkövetésének időpontjában a járművezetéstől eltiltás hatálya alatt állt. Közúti veszélyeztetés bűntett és járművezetés az eltiltás hatálya alatt vétség elkövetése miatt gyanúsítottként kihallgatták, aki a bűncselekmény elkövetését elismerte.