Járták az országot, és balekokat kerestek. Jócskán találtak is belőlük. Leginkább olyanokat, akiknek osztották a lapot, s akik mégsem vették a lapot. Utóbbiak mentségére legyen mondva, hazánk akkortájt második legjobbnak tartott zsugásával és pereputtyával kötötte össze őket a balsorsuk. Ekképpen írt a különleges bűnténysorozatról bevezetőjében a Heves Megyei Hírlap jogelődje, a Népújság az 1986. november 10-i számában.

A 38 évvel ezelőtti történet szerint a budapesti K. S. – aki amúgy bedolgozó volt az élettársánál – és cimborái, a szintén fővárosi S. A. vásározó, valamint a csömöri K. Gy. nagy ötlettel barangoltak a szép magyar tájakon: presszók ékesítésére ajánlottak fel díszhordókat. Ám valójában kártyapartnereket kerestek.

A huszonegyezés és a ferbli mindenható urai eljutottak Egerbe is, ahol az átverhető alanyra a város reprezentatív szállodájában bukkantak rá. A korábbi szeszkortyolástól meglehetősen mámoros illető fél óra alatt bukott 30 ezer forintot (ez akkoriban nagy pénznek számított). Néhány nappal később ugyanő megvételre kínálta nekik a 280 ezer forintot érő Ford Granadáját. Következett a szokásos próbaút, majd egy autóstérkép hátuljára jegyezték fel az adásvételi szerződést. Ezután visszatértek a hotelhoz pénzért. K. S. fel is ment a szobájába, hogy magához veszi az összeget. Telt-múlt az idő, ám csak nem akart jönni. A tulajdonos K. Gy.-vel együtt a keresésére indult. Hamarosan ez a bandatag is eltűnt, s mire a porta elé érkezett a becsapott férfi, már csak a hűlt helyét találta a járgánynak.

Megfürdettek e módszerrel egy ózdi taxist is, aki balszerencséjére épp őket vette fel utasoknak. K. és S. több előkelő helyre vitette magát, s eljátszották, hogy nem ismerik egymást. Meghívták a fuvarozót ferblizésre. A taxis igen rövid idő alatt 46 ezer forintot vesztett. Ekkor kölcsön adtak neki 34 ezer, majd 90 ezer forintot, de ez is visszakerült hozzájuk. Végül arra akarták rávenni, hogy adja el a kocsiját, ám ő közölte: inkább elmegy és szerez annyi pénzt, amennyivel kifizetheti a szerencsejáték-adósságát. Mikorra visszatért, K.-ék az autóval együtt távoztak.

A rafinált zsugások végül egy banánhéjon csúsztak el. Egri kalandjuk után egy héttel megint eljöttek Egerbe azzal, hogy átíratják a nevükre a járművet. Ám azt akkor már körözték…

Az Egri Városi Ügyészség vádat emelt K. S. és társai ügyében jelentős értékű lopás bűntette, s tiltott szerencsejáték szervezésének vétsége miatt. A nagy laposztogató, K. helyzetét súlyosítja az, hogy korábban hasonlóért elítélték öt hónap szabadságvesztésre.