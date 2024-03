A hétvégén 14 segélyhívás érkezett a Heves vármegyei katasztrófavédelem műveletirányítási központjába. Az 7 tűzesetet és 4 műszaki mentést 11 hivatásos, 2 önkormányzati, illetve 2 önkéntes tűzoltóegység kezelte. A beavatkozást igénylő esetek mellett 3 téves jelzés is érkezett az ügyeletre – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

Szombaton reggel tűz ütött ki egy családi ház végén lévő kazánházban Egerfarmoson, a Rákóczi úton, erről mi is beszámoltunk. A lángok átterjedtek a tetőszerkezetre is. A helyszínre riasztott mezőkövesdi és füzesabonyi hivatásos, illetve a mezőtárkányi önkéntes tűzoltók három vízsugárral eloltották a tüzet. A rajok az utómunkálatok során a tetőt is megbontották, hogy a kémény körüli izzást megszüntessék. A tűzben senki nem sérült meg, lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség. Gumi, hulladék, illetve gépjármű alkatrészek égtek reggel Kálban, az Arany János úton. A hevesi hivatásos tűzoltók oltották el a tüzet, sérülés nem történt.

Összehordott szemét égett Tiszanánán a Cserepesi úton, délután. A helyi önkormányzati tűzoltók egy vízsugárral oltották el a három négyzetérnyi területen égő lángokat.

Ahogy azt megírtuk még szombaton, fának csapódott és felborult egy személyautó délután Kömlő közelében, a 3212-es út Besenyőtelekre vezető szakaszán. A tiszanánai önkormányzati tűzoltók áramtalanították, majd kerekeire állították a kocsit. Az autó vezetője könnyű sérüléseket szenvedett. Este a pálosvörösmarti önkéntes tűzoltók a Mátrában, egy erdei úton elakadt autót csörlővel mentettek ki. Az autó tovább tudta folytatni útját.

Vasárnap történt, hogy két gépkocsi karambolozott délelőtt a Gyöngyös és Gyöngyöspata közötti úton. A gyöngyösi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket, amelyekben összesen hárman utaztak. A balesetben egy ember könnyű sérüléseket szenvedett. Vakolatdarabok estek le egy társasház erkélyéről délelőtt Egerben, a Dr. Frank Mária utcában. A város hivatásos tűzoltói a fellazult részeket az épületről eltávolították, majd az épület aljánál a veszélyeztetett területet kordonszalaggal elzárták.

Menet közben gyulladt ki egy gépkocsi Pálosvörösmart Rákóczi Ferenc útján délelőtt. Az autó két utasa időben el tudta hagyni a járművet. A gyöngyösi hivatásos és a helyi önkéntes tűzoltók körülhatárolták és eloltották a tüzet, majd visszahűtötték a karosszéria felforrósodott részeit. A forgalmat akadályozó kocsit autómentő szállította el a helyszínről.

Ágy és a mellette lévő ablak gyulladt meg egy családi ház szobájában délelőtt Erdőtelken, a Kossuth Lajos utcában. A tüzet a hevesi hivatásos tűzoltók egy vízsugárral oltották el, az eset során senki nem sérült meg. Este szemetet égettek Kompolton a Rózsa utcában. A füzesabonyi hivatásos tűzoltók oltották el a lángokat. Családi ház kéményében izzott a lerakódott korom tegnap este Tarnazsadányban, a Szent György úton. A hevesi katasztrófavédelmi őrs hivatásos tűzoltói eloltották az izzó részeket, majd értesítették a kéményseprőket. Az eset során senki nem sérült meg, lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor.

