Az elmúlt napokban az egész ország Kormos Imréné Erzsébetet kereste. Az eltűnt egri hölgy 72 éves és demens, ő Budapest XIII. kerületéből tűnt el. A fia a közösségi médián keresztül kérte az emberek segítségét, hogy minél hamarabb megtalálja idős édesanyját, akiért rettenetesen aggódott. A világhálón létrejött hatalmas összefogásnak hála Erzsébet épségben előkerült, fia pedig végtelenül hálás mindenkinek, aki segített abban, hogy édesanyját megtalálják – számolt be róla a Ripost.

A kór, amit Gábor édesanyjánál alig egy éve diagnosztizáltak, érrendszeri eredetű, vaszkuláris demencia, ami ráadásul az idővel egyre súlyosabbá válik. Mivel Erzsébet egri, ezért fia mondta neki, hogy látogassa meg őt nyugodtan gyakrabban és maradjon is nála több napra. Eltűnésekor is fiánál tartózkodott Budapesten, ám amikor Gábor elment dolgozni, az idős asszony úgy gondolta, hogy leszalad a boltba.

– Anyu gondolt egyet, hogy elmegy sütiért a kisboltba. Viszont itt valami történhetett, mert az egri kisboltra gondolt, azt hitte, otthon van. De mivel csak oda ugrik le, nem vitt magával semmit, csak a szatyrot, kulcsot, és a kutyát, akit addig ki szokott kötni. A lépcsőház előtt még beszélt pár szót a szomszédokkal és elindult Újpest irányába – részletezte a lapnak a fia, Gábor.

A férfinak az lett gyanús, hogy hiába hívta telefonon, az idős asszony nem vette fel. Végül felhívta a szomszédokat, akik elmondták neki, hogy pár órával ezelőtt látták, azóta viszont nem tért vissza, ekkor kezdődött a keresés.

Órákig nem tudtak róla semmit, majd egy hölgy volt aki felhívta Gábort azzal, hogy valószínűleg az édesanyját látta. Szerencsére így is volt, a történet végét a Riposton elolvashatjátok.

Hasonló esetek sajnos előfordulnak az idős személyekkel, főleg, ha demens az eltűnt, ezért is kell különösen körültekintőnek lenniük a családtagoknak.

Még 2023 őszén portálunk is egy szerencsés kimenetelű esetről számolt be. Kisnánáról tűnt el Anna néni, akit Kele Gábor rendőrszázados, bűnügyi parancsnok talált meg. Versenyt futottak az idővel. Akkor elmesélte portálunknak, hogyan zajlott a keresés, s a megtalálás megható pillanatairól is mesélt nekünk.

Szavaiból kiderült, csodának számít, hogy élve megtalálták, hiszen idős korban, 24 óra eltelte után ez már nagyon ritka. Anna néni elsőre megrémült, félt, hogy bántani akarja a megtalálója. Kele Gábor már lassan 15 éve van a szakmában, de Anna néni volt az első olyan személy, akit sikerült 24 óra elteltével élve megtalálnia. Ez egy bűnügyi parancsnoknak óriási öröm és hatalmas boldogság, hangsúlyozta.

