Durva bűncselekmények helyszíne az egyik egri út, emberölés is történt

Március 5-én, kedden tárgyalja másodfokon – s hirdethet is határozatot – a Debreceni Ítélőtábla a Sas úti, kalapácsos gyilkosságként is emlegetett emberölés ügyét. Ennek apropóján munkatársunk rakta össze a helyszínhez kapcsolódó emlékeit, ami megdöbbentő eredményt hozott: nagyon durva, hogy egy bűnügyi háromszög található Sas út vasúti síneken túli elején mintegy hatvan méteres átmérőjű körön belül, ahol emberölés is történt.

Sike Sándor Sike Sándor

Kollégánk azért ismer több részletet ezekből a bűncselekményekből másoknál, mert két évtizeden át élt ott. Lakóhelyétől 15, 40, és 50 méternyire történt egy minősített, egy "sima" emberölés, valamint egy olyan betörés, amelynek során a ház idős lakóját kis híján agyonverték. Ezekből a cselekményekből két eset arra a húsz éves időszakra esett, amikor munkatársunk ott élt, sőt kevésen múlt, hogy a – ma már fedett – Farkasvölgyi árok medrében nem ő találta meg annak a férfinak a holttestét, akit fiatalkorúak vertek halálra. Az emberölés ügyét Egerben is tárgyalták

Forrás: Ládi László/Heves Megyei Hírlap Az egyik pontja a háromszögnek így ez a bizonyos patakmeder, ami a ma Sorompó Rock Cafénak nevezet, korábban Sorompó Büfétől 10 méternyire, az út túloldalán van. Ezt az ügyet - fellebbezések folytán - a Legfelső Bíróság bírálta el jogerősen, s ítéletében megváltoztatta a korábbi döntést, s az emberölés bűntettének értékelt cselekményt társtettesként, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettének minősítette, s ennek megfelelően az elsőrendű vádlott büntetését 11 évre, a másodrendűét 10 évre súlyosbította.

Nagyon fontos kitétele volt az Legfelsőbb Bíróság ítéletének, hogy a legfőbb bírói testület osztotta a megyei bíróság jogi álláspontját abban, hogy a „vádlottak az életellenes cselekményüket eshetőleges szándékkal valósították meg, és abban sem, hogy az adott esetben a különös kegyetlenség mint minősítő körülmény megállapítása mellőzhető. (...) Amíg a haldokló sértett késsel, illetve léccel való bántalmazására sor nem került, esetleg felmerülhetett volna a kétely a különös kegyetlenséget illetően, bár a bántalmazás addig is egy teljesen kiszolgáltatott, magatehetetlen ember kitartó, módszeres rugdosásában nyilvánult meg. (...) Amikor azonban a haldokló sértettet még léccel is megütötték, majd késsel szurkálva és lábát megvágva kínjait tetézték, már emberi mivoltukból végképpen kivetkőztek. ”

A múlt század kilencvenes éveinek végén történt a háromszög másik pontján, a Sas út 10. szám alatt lévő lakásban az a bűncselekmény, amelyben egy idős, a 90-es éveiben járó asszony, akit a betörők bántalmaztak, csaknem meghalt. Az ügy nem kapott nagy sajtónyilvánosságot, portálunk munkatársa is csak úgy értesült róla, hogy a kirabolt, lakásában megtámadott néni fia újságolta el neki a szörnyű hírt. A férfi egyébként nem messze, úgy 200 méternyire az édesanyja lakásától, az Ady Endre utcában élt (él ma is) és minden reggel kerékpárral ment át hozzá. A rablás éjszakájának másnapján volt is rendőrjárás a környéken. Ott lehetett látni például az egri kapitányság bűnügyi osztályának akkori vezetőjét, aki később vezette is az Egri Rendőrkapitányságot. Arról már nincs információnk, hogy megkerült(ek)-e a tettes(ek), csak arról, hogy a néni szerencsésen túlélte a brutális bántalmazást, s a fiát még láthatták az arrafelé lakók pár évig átbiciklizni az anyjához. Debrecenben is tárgyalnak az emberölés miatt Essék szó akkor a "Sas úti gyilkos háromszög" harmadik pontjáról a keddi ítélőtáblai tárgyalás és határozathirdetés helyszínéről. Több szempontból is közismert a ház és a telek fél évszázada. A hetvenes évektől a Kistályai úti ipartelep felé gyalog munkába tartók ennél a háznál álltak meg reggelente lángosozni. De ide jöhettek át a Tüzépen vásárlók is – ma a Spar áll a helyén – megenni az időközben hungarikummá nyilvánított lángosból egy-egy darabot.

A lángossütő később bezárt, a kilencvenes évek elején, amikor kollégánk is a szomszédban épült új társasházba – Sas u. 6/B – költözött, már nem üzemelt. A később, a 2015-ben elkövetett gyilkosság helyszínéül megjelölt ingatlanban egy már idősödő házaspár élt családjával, majd megvette a telket és egy új kétszintes épületet varázsolt rá az a vállalkozó, aki az egyik tanúja volt a büntetőpernek. A lángossütő külön épületéből az autókereskedői iroda lett, amelyben kollégánk többször kötött üzletet ezzel a vállalkozóval különböző konstrukciókban. Mellékszál ugyan, de említést érdemel, hogy a legjobb verda egy akkor 10 éves 740 i-s BMW volt, amit megvett a kereskedőtől, aki egyszer mutatott neki egy méregdrágán kínált Maseratit is. – Sanyikám, ez egyszer úgyis a tiéd lesz – mondta a kollégánktól jóval fiatalabb autókereskedő – sajnos nem úgy lett –, aki nem sokkal később, úgy 2011 környékén Ausztriába költözött és bérbe adta az ingatlant.

Ami pedig a keddi, a Debreceni Ítélőtáblán folyó tárgyalást és határozathirdetést illeti: azt kell elbírálnia az ítélőtábla büntetőtanácsának, hogy a K. G. elsőrendű vádlottra emberölés bűntette és társtettesként elkövetett lopás vétsége miatt kiszabott tíz év fegyházbüntetés és tíz év közügyektől eltiltás, a másodrendű vádlottra első fokon társtettesként elkövetett bűnpártolás bűntette, felbujtóként elkövetett lopás vétsége, folytatólagosan elkövetett közokirat-hamisítás bűntette és közokirat-hamisítás bűntette miatt – mint különös visszaesőre – kiszabott négy év börtönbüntetés és négy év közügyektől eltiltás marad-e jogerős ítéletként, vagy a bíróság megváltoztatja azt. Ami pedig az akkor már nem ott lakó kollégánk egykori szomszédságában történt, arról az elsőfokú verdikt ítéleti tényállása megállapította: három vádlott egy közösen bérelt lakóházban éltek. A másodrendű vádlott régóta ismerte az áldozatot, aki 2015-ben többször megjelent a bérleményben. Idővel a sértett látogatásai – rámenőssége miatt - egyre terhesebbé váltak mindhármuk számára. Immár közel kilenc éve, 2015 karácsonya előtti napokban a sértett ismét megjelent, ekkor első- és másodrendű vádlott volt otthon. Amikor az elsőrendű vádlott éjjel kettesben maradt a vendéggel, ismeretlen okból egy kőműveskalapáccsal leütötte a férfit, melynek következtében a sértett koponyája darabosan betört, koponyaűri vérzés alakult ki, ami rövid időn belül a halálához vezetett. Azt követően, hogy harmadrendű vádlott is megérkezett, a holttestet az udvaron lévő kútba dobták. Néhány nap múlva az elsőrendű terhelt, K. G. a kutat előbb építési törmelékkel feltöltötte, később a kútnyílást a másodrendű vádlott segítségével lebetonozta.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstck)





