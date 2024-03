A főügyészség rendszeres előnyszerzés céljából, szexuális cselekmény végzése érdekében, erőszakkal, fenyegetéssel és a sértett sanyargatásával elkövetett emberkereskedelem, kiskorú veszélyeztetése, kapcsolati erőszak bűntettével, zaklatás vétségével vádolta az apát. Arra tett mértékes indítványt, hogy ha a tagadásban lévő terhelt a bűnösségét az előkészítő ülésen a váddal egyezően beismeri, úgy a bíróság vele szemben tizenegy és fél év fegyházbüntetést, tíz év közügyektől eltiltást, s a gyermekekkel való minden foglalkozástól történő végleges hatályú eltiltást szabjon ki, valamint szüntesse meg a szülői felügyeleti jogát, és kötelezze őt közel nyolcszázezer forint bűnügyi költség megfizetésére.

A Btk. a 210. szakaszában rendelkezik a kiskorúval való kapcsolattartás akadályozásáról. Ennek elkövetője az, aki önhibájából gátolja a hatósági határozat alapján nála elhelyezett kiskorú és a kiskorúval kapcsolattartásra jogosult személy közötti kapcsolat kialakítását vagy fenntartását a kapcsolattartás kikényszerítése érdekében alkalmazott bírság kiszabását követően is. Ez a deliktum vétség, amelyért egy évig terjedő szabadságvesztés-büntetés kapható. Sajnos a megromlott házasságok szereplői gyakran követik el ezt a bűntényt.

Ugyancsak a gyermekek szenvedik meg azt a helyzetet, amit a büntetőjogi törvény kiskorú elhelyezésének megváltoztatása címén rendel büntetni. A 211. szakasz értelmében vétség miatt vonható felelősségre az, aki az elhelyezés tartós megváltoztatása céljából elvisz kiskorút, illetve őt rejtve, titokban tartja annak beleegyezése nélkül, akinél a gyermeket a hatóság elhelyezte. Ekkor a büntetési tétel egy év is lehet. Ha a terhelt az elvitelkor erőszakot, illetve az élet vagy a testi épség ellen irányuló közvetlen fenyegetést alkalmaz, az már bűntett, s három évig terjedhet a szankció.

Bűntettnek minősül a Btk. 213. szakaszában foglalt családi jogállás megsértése, azaz annak megváltoztatása, vagy megszüntetése. Ezért jogerős bírósági ítélettel három évre is fegyintézetbe kerülhet a vádlott. A deliktum minősített eseteinél a szankció egytől öt esztendeig tarthat.

Aki a 214. szakasz rendelkezése szerint a házasságának fennállása alatt újabb házasságot köt, vagy aki házas személlyel házasodik, az a kettős házasság, közismerten a bigámia bűnébe esik. Emiatt bűntett címén három évre is rács mögé kerülhet.

A leggyakrabban hazánkban – s Heves vármegyében is – a tartási kötelezettség elmulasztása az ok a hatóságok számára, hogy eljárást indítsanak a mulasztóval szemben (lásd az infografikánkat). Vétségért két évre is fegyintézetbe mehet az, aki a Btk. 212. szakaszában és hatósági határozatban előírt gyermektartási kötelezettségét önhibájából nem teljesíti. Ha e mulasztásával a jogosultat súlyos nélkülözésnek teszi ki, akkor már bűntett címén felel és a szankció három esztendő. Ám, ha belátja hibáját a tettes, s az elsőfokú döntésig eleget tesz a kötelezettségének, akkor a büntetése korlátlanul enyhíthető.

Ritka bűncselekmény a gyermekmunka

Az ENSZ égisze alatt az 1919-ben alapított Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) adatai szerint ma 218 milló 5-17 éves gyermeket érint a Földön a munkában való foglalkoztatás, s közülük 152 millió a gyermekmunka kizsákmányoló gyakorlatának az áldozata. A gyermekeket megillető jogokat az ENSZ 1989-es Gyermekjogi Egyezménye rögzíti, ezt a magyar törvényhozás az 1991. évi LXIV. törvénnyel hirdette ki.

A Btk. a 209.szakaszában rendelkezik a gyermekmunkáról. E szerint aki megszegi a 18. életévét be nem töltött személyek foglalkoztatását rendező törvényi előírásokat, illetve munkavégzési célból kiadott engedéllyel nem rendelkező 18. életévét be nem töltött harmadik országbeli állampolgárt foglalkoztat, az bűntett miatt felel, s a büntetése akár három év szabadságvesztés is lehet.

Hazánkban e bűntény miatt utoljára 2021-ben indult egy eljárás Csongrád-Csanád vármegyében, azóta nem rendeltek el ilyen procedúrát sehol, így Hevesben sem.

Tartási kötelezettség elmulasztása miatt indult büntetőeljárások száma Heves vármegyében (BM Statisztikai Osztály) 2020 40 2021 22 2022 23 2023 19

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)