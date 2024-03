Mint arról a Tények csütörtöki riportjában beszámolt, a hatalmas lángokról többen is videót készítettek, a füstoszlopot már kilométerekről is látni lehetett, szemtanúk szerint a kamion többször is felrobbant, sőt megdobta a szembesávban közlekedő kocsikat is. A sofőrnek szerencséje volt, időben ki tudott ugrani a vezetőfülkéből, de a papírjai és a telefonja is bent égett. Úgy tudjuk, már korábban is kigyulladt alatta egy kamion.

A tűzeset egyik szemtanúja volt a népszerű gyöngyösi háziorvos, dr. Mangó Gabriella:

– Gyakorlatilag lelassult a forgalom, már messziről látszódott, hogy valahonnan valami fekete füst gomolyog. Annyira lelassult a forgalom a gyöngyösi lehajtónál, hogy szinte meg is állt, akkor tudtam csinálni a fotót is a külső sávban. Eszembe jutott, hogy ha mellé fogok érni, akkor lehet, hogy robbani fog. Robbant is, arréb lökte az autómat egy kicsit – osztotta meg a Tényekkel a szemtanú, dr. Mangó Gabriella.