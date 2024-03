Először egy Ferrari emblémával ellátott kerékpárt kötött el egy üzlet elől, majd egy magánterületre betörve egy akkumulátortöltőt lopott el egy férfi, akinek gyorsan a nyomára akadtak a városrendészek - adta hírül a Facebook oldalán a Gyöngyösi Városrendészet.

Kétkerekű Ferrarit lopott a gyöngyösi tolvaj, felvette a térfigyelő kamera

Forrás: Városrendészet Gyöngyös/Facebook

Mint írják, a kerékpárt az Egri útról, egy üzlet elől lopta el a férfi, majd a Radnóti utcában, egy magánterületre tört be, ahonnan egy akkumulátortöltőt szerzett. Miután a tulaj utóbbi esetben otthon volt, így azonnal értesítette a városrendészeket, akik pontos személyleírást kaptak az elkövetőről, így már nem volt nehéz dolguk. Időközben a közterületi kamerákat figyelő kolléga értesítette az egyenruhásokat, hogy a tolvaj a Harmadosztály felé tart. A füles pedig biztosnak bizonyult, hiszen a Késmárki utcában meg is találták az elkövetőt és a lopott biciklit is.

Kiemelték, a férfi megpróbált ellenállni, azonban a városrendészek visszatartották a férfit a rendőrök kiérkezéséig, akik végül a rendőrkapitányságon előállították a tolvajt. A lopott holmik pedig visszakerültek jogos tulajdonosaikhoz.