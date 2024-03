A gyöngyösi oktatási intézmény – úgy tudjuk, a Berze gimnázium – udvarán láttak mozgolódást a helyiek szombat reggel. Mint azt Soltész Bálint kérdésünkre elmondta: egy ember azért mászott be az iskola udvarára, hogy onnan két ablakpárkányt ellopjon. Pechjére megzavarták, így végül csak egy gurulós kukát vitt magával. Forró nyomon indultak utána a rendőrök, így a gyöngyösi férfi pechsorozata tovább folytatódott. A Gyöngyösi Rendőrkapitányság járőre ugyanis kukasétáltatás közben elfogta.

Forró nyomon kapták el a kukasétáltatót Gyöngyösön

Forrás: Shutterstock

A gyöngyösi autóbuszpályaudvaron szombat kora délután láttak rendőri intézkedést olvasóink. Erre is rákérdeztünk. Kiderült egy pénzbírság meg nem fizetése miatt körözött nőt kapcsoltak le a forgalmas helyszínen a gyöngyösi rendőrök. Nem járt jól. A tartozás miatt fogdán fejezte be a napot, tette hozzá Soltész Bálint.

Forró nyomon követték a besurranót

A sajtószóvivő beszámolt egy harmadik elfogásról is. Gyöngyösorosziban gondolta úgy szombaton hajnalban egy helyi férfi, hogy nem élhet tovább egy benzines fűkasza nélkül. A barkácsáruház helyett egy helyi ingatlan melléképületéhez ment és az ajtó feletti résen bemászott. Meg is szerezte a vágyott fűkaszát, amiről ugyan később kiderült, működésképtelen. Ráadásul hamarosan a gyöngyösi rendőrök is üldözőbe vették, s el is fogták. Elszámoltatásakor kiderült, van már bűn a rovásán, hiszen korábbi bűncselekmények miatt bűnügyi felügyelet alatt állt, amikor fűkaszaszerzőbe indult.