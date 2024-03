Ahogy arról portálunkon beszámoltunk hétfőn az ügyészség bíróság elé állította azt a buszsofőrt, aki járművével idén januárban, reggel hét óra előtt pár perccel – a reggeli csúcsforgalom kezdetén – az egri autóbuszállomásról ittas állapotban indult útnak a körülbelül 26 kilométer távolságra lévő Balatonig. Az ittas vezetés miatt 1 év felfüggesztett börtönbüntetés kapott és 4 évre eltiltották a vezetéstől.

A Tények információi szerint a férfi beismerte és megbánta tettét a bíróságon, amit méltányoltak és két év próbaidőre felfüggesztették az ítéletet. A sofőrnek több mint 30 éve van jogosítványa, azonban korábban már kétszer is megbüntették ittas vezetés miatt, most négy évre a jogosítványát is elvették.