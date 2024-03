Azt követően, hogy harmadrendű vádlott is megérkezett, a holttestet az udvaron lévő kútba dobták. Néhány nap múlva az elsőrendű terhelt, K. G. a kutat előbb építési törmelékkel feltöltötte, később a kútnyílást a másodrendű vádlott segítségével lebetonozta. Az ünnepeket követően 2016 januárjában – a másodrendű terhelt inspirálására – K. G. és a harmadrendű vádlott elmentek az áldozatuk tanyájára, ahol összeszedték a mozdítható dolgokat. Elhoztak onnan különböző használati tárgyakat, bútorokat, szerszámokat, de még haszonállatokat is. A gyilkosságot a három férfi évekig sikeresen titkolhatta, ám 2020 nyarán – kúttisztításkor – előkerült a holttest.

Kalapácsos gyilkosság, elfogás

Az ítéleti tényállás tartalmazza azt is, hogy 2016. júniusában a másodrendű vádlott egy közúti igazoltatás során azért, hogy valós személyazonossága ne derüljön ki - ezért egy korábban kiszabott szabadságvesztés büntetését ne kelljen letöltenie -, egy másik személy adatait adta meg. Azonban abban az időszakban az a személy is körözés alatt állt, ezért a vádlottat őrizetbe vették. Az elfogás során rosszul lett, kórházba szállították, ahol szintén a megadott személy adataival került be a közokiratokba. Az intézkedés során másodrendű vádlott tényleges személyazonossága nem derült ki. Később a férfi őrizetét megszüntették.

Másodrendű vádlottat 2020 májusában egy benzinkúton fogták el, ahol az igazoltatás során a vádlott magát ismét egy másik személy adataival igazolta és annak nevére kiállított jogosítványt adott át a rendőröknek.

A Debreceni Ítélőtábla megváltoztatta az elsőfokú ítéletet: harmadrendű vádlott börtönbüntetésének próbaidőre való felfüggesztését 4 évre enyhítette. A másodfokú bíróság teljeskörűen felülvizsgálta az elsőfokú eljárást és megállapította: az elsőfokú bíróság nem vétett olyan szabálysértést, amely miatt hatályon kívül kellett volna helyezni az ítéletet. A törvényszék minden bizonyítékot beszerzett, azokat egyenként és egymással összevetve értékelte. Okszerűen következtetett a vádlottak bűnösségére és helyesen minősítette az elkövetett bűncselekményeket.

Enyhítő körülményként értékelte az ítélőtábla az idő múlását, azonban ehhez a másod – és harmadrendű vádlott jelentősen hozzájárult azzal, hogy segítettek elsőrendű vádlottnak a holttest elrejtésében. Harmadrendű vádlott már az eljárás kezdetekor beismerte a cselekményét és lemondott a tárgyalási jogáról, azonban ezt az elsőfokú bíróság nem fogadta el. Így esetében emiatt később született ítélet. Ezt méltányolta az ítélőtábla azzal, hogy egy évvel csökkentette a próbaidőt. Az ítélet jogerős.