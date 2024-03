A párkapcsolati erőszak gyakran hosszabb időn át fennálló állapot, és nem ritkán súlyos bűncselekmény elkövetéséhez vezet még azt megelőzően, hogy a hatóságok tudomására jutna - vezeti fel az esetet Dr. Konkoly Thege László sajtószóvivő ügyész.

Ez történt egy Heves vármegyei községben is, a Füzesabonyi járás területén, ahol egy 30 éves férfi éveken át kínozta az élettársát, míg végül az életét veszélyeztető bűncselekményt követett el a sérelmére. Emiatt előbb letartóztatásba került, majd a Heves Vármegyei Főügyészség nemrégiben vádat emelt ellene a törvényszék előtt.

A vádirat szerint a terhelt 2017-től élt élettársi kapcsolatban a sértettel. Ezen időszak alatt közös gyermekük is született. Néhány éve a férfi kábítószerhez nyúlt és féltékenykedni kezdett, aminek hatására az élettársak viszonya megromlott. A vádlott ekkortól szinte napi rendszerességgel bántalmazta, ütlegelte és rugdosta a nőt, sőt még egy kardot is használt vele szemben, alkalmanként nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket okozva neki. A terhelt gyakran megalázta az élettársát, akit többek között arra kényszerített, hogy a kutya táljából egyen. A brutális bánásmód következtében a sértett egy idő után a szüleihez költözött egy másik faluba. Tavaly januárban mégis meglátogatta a terheltet azért, hogy az együtt lehessen a gyermekükkel mielőtt bevonul a börtönbe. Ekkor a férfi ismét megverte az asszonyt, ezúttal amiatt, mert egy ismerősének köszönni merészelt az utcán. A bántalmazott nő természetesen újból elmenekült, de a volt élettársa zaklatásainak ezután is folyamatosan ki volt téve, telefonon és internetes üzenetküldő szolgáltatásokon egyaránt, részletezi a sajtószóvivő ügyész.

Végül egy évvel ezelőtt a vádlott személyesen is megjelent a menedéket nyújtó szülői háznál, ahol a bejárati kaput erőszakkal benyomva behatolt az ingatlan udvarára, és a sértettre támadt. Ütötte, rúgta, majd elővett egy rugós bicskát, és azzal a mellkasába vágott, valamint a combjaiba szúrt, miközben mindvégig azzal fenyegetőzött, hogy megöli őt. A mások által értesített rendőrök ezt követően fogták el, és vették őrizetbe.

A főügyészség kapcsolati erőszak bűntettével, súlyos testi sértés bűntettének kísérletével, zaklatás bűntettével, magánlaksértés vétségével, valamint életveszélyt okozó testi sértés bűntettének kísérletével vádolja az elkövetőt. A vádhatóság a vádiratában arra tett mértékes indítványt, hogy a bíróság – beismerése esetén – hét év börtönt és hét év közügyektől eltiltás mellékbüntetést szabjon ki a vádlottal szemben azzal, hogy a szabadságvesztésből nem bocsátható feltételes szabadságra, azt kedvezmény nélkül az utolsó napig le kell töltenie.

