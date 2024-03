– Hogy a motorozás a hódolói számára valóban üröm nélküli öröm legyen, hogy e szép évszak valóban önfeledt legyen ne csak a motorosok, hanem mindenki számára, és hogy ne árnyékolja be tragédia egyetlen család nyarát sem, tartsuk be a közúti közlekedési szabályokat – tette hozzá a bizottsági titkár.

Erdélyi Róbert beszélt portálunknak arról is, hogy tapasztalataik szerint sokan úgy ülnek kerékpárra, hogy nincsenek tisztában az alapvető közlekedési szabályokkal. Márpedig a KRESZ utasításai a kerékpárosokra is vonatkoznak. A kétkerekezők által okozott balesetek többsége a sebesség hibás megválasztása miatt történt. Ezen esetekben nem a jármű sajátosságának, nem az út-, időjárási- és látási viszonyoknak megfelelően választották meg a kerékpárosok járműveik sebességét. Sok baleset történt még az elsőbbségi jog meg nem adása miatt is, mely esetekben a kétkerekezők figyelmen kívül hagyták útkereszteződésekben az elsőbbségadási kötelezettségüket, vagy a forgalomirányító fényjelző készülék tilos jelzését. Jellemző volt még a kanyarodási szabályok megszegése is. Ezen belül is a kanyarodási szándék jelzésének elmulasztása, a kanyarodás megkezdése előtt a megfelelő körültekintés, hátranézés elmulasztása.

– A kerékpáros közlekedés esetében jellemző probléma a záróvonalon történő áthajtás is, illetve a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen történő szabálytalan kerékpározás. Sajnos sokan nem tudják, vagy szándékosan nem veszik figyelembe, hogy kerékpárral egyirányú utcában a forgalommal szemben tilos a közlekedés, kivéve, ha erre külön kiegészítő tábla engedélyt ad. Gyakori jelenség a járdán történő kerékpározás is, ami sok esetben veszélyes, ráadásul szabálytalan is, hiszen kerékpározni alapvetően a kerékpárúton, kerékpársávon, ennek hiányában az úttesten, útpadkán lehet. Amennyiben az úttest alkalmatlan a kerékpáros közlekedésre, ebben az esetben lehet csak a gyalogosok zavarása nélkül, legfeljebb 10 kilométer/órás sebességgel a járdán közlekedni – mondta a szakember.