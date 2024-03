Nyomozás 1 órája

Letartóztatás: a gyöngyöspatai gyanúsítottak rács mögé kerültek

Sorozatbetörőkről is beszélt nemrégiben podcastunkban Soltész Bálint, a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtószóvivője, s portálunk két cikkben számolt be az ügy – egy fiatal és egy 41 éves gyöngyöspatai férfi – gyanúsítottjainak elfogásáról. Letartóztatás, erről döntött 2024. március 2-án az Egri Járásbíróság nyomozási bírája, amely két ügyben is ülést tartott, árula el kérdésünkre az Egri Törvényszék sajtóosztálya. A két gyanúsított letartóztatását egy-egy hónapra rendelték el.

A letartóztatás érintettjei közül az idősebbik férfi elfogásáról március 1-jén – Lázár Levente, a rendőrség vármegyei sajtóreferense – tájékoztatása alapján – írtuk meg, hogy a nyomozók több vagyon elleni bűncselekménnyel gyanúsítják a 41 éves férfit, ami miatt február 28-án őrizetbe vették a gyöngyöspatai lakost. A gyanú szerint 2023 augusztusa óta családi házakba, üzletekbe tört be, illetve benzinkutakról is lopott. Szerszámgépeket, akkumulátorokat, illetve laptopot és pénztárcát vitt magával. Letartóztatás. Harminc napra rács mögé kerültek a gyöngyöspatai sorozatbetörők.

Forrás: Shutterstock A másik, 19 éves gyöngyöspatai férfi elfogásáról is hírt adtunk. A sorozatbetörő a rendőrség adatai szerint tavaly augusztus óta összesen 13 lakóépület udvarára mászott be, és válogatás nélkül, a sárgabaracktól kezdve a láncfűrészig mindent elvitt, ami a kezébe került. Ellene – őrizetbe vétele mellett – többrendbeli lopás gyanúja miatt indult eljárás, továbbá a nyomozó hatóság – a 41 éves falubelijéhez hasonlóan – kezdeményezte letartóztatását.

Portálunk megkeresésére az Egri Törvényszék sajtóosztálya közölte: az Egri Járásbíróság nyomozási bírája 2024. március 2-án két ügyben is ülést tartott, amelyek eredményeként két gyanúsított letartóztatását rendelte el egy-egy hónapra. Mindkét férfit a Gyöngyösi Rendőrkapitányság gyanúsította meg, egyiküket kisebb értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntettének, míg másikukat kisebb értékre, üzletszerűen elkövetett lopás bűntettének elkövetésével gyanúsítják. Letartóztatás: ez a nyomozási bíró döntése A bíróság mindkét ügyben elrendelte a gyanúsítottak letartóztatását, mert alappal feltehető, hogy szabadlábon hagyásuk esetén további szabadságvesztéssel is büntethető cselekményeket követnének el, fennáll tehát a bűnismétlés konkrét és reális veszélye. A döntés indokolása azt is tartalmazza, hogy a sorozatlopás hónapokon keresztül tartott, a gyanúsítottakat az sem tartotta vissza, hogy korábban gyanúsítottként már kihallgatták őket. Mindketten büntetett előéletűek. A sajtóosztály közölte azt is, hogy a bíróság végzései nem véglegesek, a döntéseket az ügyész, valamint az egyik gyanúsított tudomásul vette, azonban a másik ügy gyanúsítottja fellebbezést jelentett be, továbbá az üléseken nem voltak jelen a védők, akiknek a fellebbezés bejelentésére három napjuk van.



