17:58

Az Útinform tájékoztatása szerint az M3-as autópályán, Budapest felé, Aszód térségében a korábban összeütközött két személyautó miatti sávlezárások megszűntek. A 42-es kilométernél már mindkét sávon halad a forgalom, azonban a torlódás továbbra is jelentős, 8-10 kilométeres, amely csak lassan oszlik fel. Aki teheti, továbbra is az 55-ös jelű Hatvan csomópontnál, de legkésőbb az 51-es kilométernél lévő kerekharaszti csomópontnál térjen le, azonban mivel már a 3-as főút is bedugult a sok menekülő autótól, így aki teheti Tura/Galgahévíz/Hévízgyörk/Bag útvonalon kerüljön.

17:40

Az MKIF Zrt. a Facebookon a balesettel kapcsolatban azt írta, a tervezettnél hamarabb tudott elindulni a mentőhelikopter, így egy sávon halad a forgalom. A balesetben egy ember súlyos, míg ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek.

17:13

Váraljai Anita Kamilla főtörzszászlós portálunkat arról tájékoztatta, hogy a balesetben két személygépkocsi érintett, egyik a szalagkorlátnak csapódott. A gépjármű egyik utasát szállította a mentőhelikopter kórházba.

Az Útinform felhívja a figyelmet, hogy a torlódás 8-10 kilométeres. Aki teheti, az 55-ös jelű Hatvan csomópontnál, de legkésőbb az 51-es kilométernél lévő kerekharaszti csomópontnál térjen le, időközben már a 3-as főút is bedugult a sok menekülő autótól, így aki teheti Tura/Galgahévíz/Hévízgyörk/Bag útvonalon kerüljön.

Korábban írtuk

Összeütközött két személyautó az M3-as autópálya 42-es kilométerénél, Aszód térségében, a Budapest felé vezetőoldalon vasárnap délután négy óra után. A hatvani hivatásos tűzoltók áramtalanították a járműveket. A társhatóságok is kiérkeztek, valamint mentőhelikopter is érkezett helyszínre. A sztráda érintett szakaszán egy sávon halad a forgalom - katasztrófavédelem.

Az Útinform tájékoztatása szerint a mentőhelikopter miatt megállították a forgalmat. A torlódás 4-5 kilométeres. Aki teheti, Hatvannál, de legkésőbb az 51-es kilométernél lévő kerekharaszti csomópontnál térjen le és a 3-as főúton kerüljön.