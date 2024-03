Most következő összeállításunk nem igazán ünnepi, de a tanulságok és újabb deliktumok megelőzése érdekében nem árt feleleveníteni néhányat a húsvéti bűnös tettek miatt indult eljárásokból. A Népújság és a Heves Megyei Hírlap írásait szemléztük a nyomozó- és az igazságszolgáltatási hatóságok tájékoztatása alapján.

Újszülött kislány holtteste a szeméttelepen

Az egyházi ünnep méltóságát és hangulatát rontotta el 1989 márciusa végén, hogy Eger határában a városi szemétgyűjtő telepen halott újszülött kislány fehér reklámszatyorba csomagolt holttestére bukkantak. A nyomozás kiderítette, hogy a halott babát a Kiskanda utca egyik szeméttároló konténerébe rejtették, s onnan került a gyűjtőhelyre. A rendőrorvos megállapította, hogy az újszülött 1650 grammos, 39 centiméter hosszú lány volt. Guberálók leltek rá. Dr. Kárpáti Csaba, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi osztályának a vezetője közölte: a lakosság segítségével 12 óra alatt jutottak el a konkrét bizonyítékokig, hogy a csecsemő haláláért a 25 éves egri M.-né felelős. Már jó ideje nem élt jól a férjével, ezért megpróbálta eltitkolni a terhességét. Mint mondta, váratlanul érte a szülés. Kétségbeejtő helyzetében nem látott más kiutat. Egyébként két kiskorú gyermeke volt, akiket gondosan ellátott. Erre figyelemmel nem rendelték el az előzetes letartóztatását.

Meggyújtott WC-papírral világított magának a betörő

A húsvéti ünnep környékén 1990 áprilisa közepén Egerben a Domus áruház alatti Expressz étterem volt bűntény helyszíne. Kormos József üzletvezető számolt be róla, hogy a betörő az utca felől a női öltöző kisablakát zúzta be. Ám nem találta a páncélszekrény és a lemezkazetta kulcsát, így zsákmányként kénytelen volt beérni egy kétkazettás magnóval. Majdnem a tűzoltókat is riasztani kellett, hiszen a tettes egy guriga vécépapírt meggyújtott, azzal világított magának.

Késelés a Legyes előtt

A húsvéthétfőn szokásos toroköblögetés bizony sok helyen torkollott véres veszekedésbe 1991-ben. A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság (HRFK) közölte, hogy mind az öt megyében lévő rendőrkapitányság területén előfordult erőszakos patvarkodás.

Mátraderecskén a nemes egyszerűséggel csak Legyesnek becézett italbolt előtt kaptak hajba többen. Utána egy férfit súlyos, életveszélyes, egy másikat súlyos sérüléssekkel vittek kórházba. Mindkettejükbe kést mártottak. A tett elkövetésével alaposan gyanúsítható 34 éves Sz. D. és P. K. helyi lakosokkal szemben a HRFK bűnüldözési osztálya folytatta a vizsgálatot.

Ugyanennek a napnak estéjén Szűcsiben a 70 éves K. J. a késével megmetszette egy falubeli polgár nyakát, a sértettet életveszélyes állapotban szállították gyógyintézménybe. Nehéz volt kideríteni, miért is történt az egész, mivel a gyanúsított semmire nem emlékezett.

Négy felnőtt fojtogatott két kisfiút

Ennek az esztendőnek a húsvéthétfője bizony gazdag volt bűncselekményekben. Erdőtelken négy férfi az utcán megállított két kisfiút. Fojtogatták őket, mire a gyerekek félelmükben átadták nekik locsolkodási keresményüket, 400 forintot, s egy üveg kölnit.

Éjjel M. Cs. ecsédi lakos az út szélén stoppolt. Jött egy autó, ám mivel látta, hogy úgysem áll meg, egy tárggyal a mellette elhaladó jármű szélvédőjét bezúzta. Elszaladt, de hamar elfogták. Pechje volt, hiszen egy rendőrautót rongált meg...

Angyalok rémítették meg a turista házaspárt

Szórakozóhelyet keresett egy középkorú salgótarjáni házaspár Nagyrédén 1992 húsvétvasárnapján. Egy Öreg-hegyi borozóba tértek volna be, ám oda diszkó miatt nem mentek be. Továbbhaladva a Sámson Holding Kft. irodaépületeinél egy Ford autó állta el az útjukat, abból kiszállva két jól megtermett úriember lépdelt feléjük. Kétségük sem lehetett: veszély fenyegeti őket. Az asszony hátramenetbe kapcsolt, és igyekezett elmenekülni. Ám a Fordban ülők üldözőbe vették a kocsijukat, azt megelőzték, s elé fordultak. Ismét kiugrott két férfi a járművéből, s pisztolyt rántottak. Amikor az üldözöttek újra távozni szerettek volna, lövés hangzott. A házaspár végül a szőlőskerti benzinkúthoz ért. Ott a kútkezelő segítségével tisztázódott a dolog: a fegyveresek a Sámson Őrangyal iroda alkalmazottai voltak. Az őrző-védő szolgálat munkatársai végül elnézést kértek a megijesztett pártól.

Garázdák vasrudakkal, őrök Parabellummal

Rendbontás, lövöldözés zavarta meg az ünnepet 1993 húsvétvasárnapján késő este Rózsaszentmártonban. Négy helybeli ifjú garázdálkodott a kultúrotthonban rendezett diszkóban. Az eseményt biztosító vagyonvédő kft. emberei a hely elhagyására szólították fel őket, ám ők vasrudakkal támadtak a biztonsági őrökre. Utóbbiak Parabellummal és Magnummal figyelmeztető lövéseket adtak le, de végül a lőrinci rendőrőrs időközben értesített járőreinek kellett megfékezniük a támadó fiatalokat. A helyszín közelében a kutyáját sétáltató helyi lakos is megsebesült, egy lövedék fúródott a lábszárába.

Meglőtték a gyöngyösi vállalkozót

A gyöngyösi roma kisebbségi önkormányzat elnökhelyettese úgy vélekedett, megrázta a közösségüket az a merénylet, amit a helyi N. A. egyéni vállalkozó ellen követtek el 1997 húsvétvasárnapján késő este. Ismeretlen tettes kézifegyveréből több lövést adott le a férfira, aki súlyos, de nem életveszélyes sérülést szenvedett. A rendőrség a merénylő kilétének mielőbbi megállapítása érdekében 500 ezer forint jutalmat ajánlott fel a nyomravezetőnek.

Egy évvel később, szintén húsvétvasárnap, Lőrinci egyik sörözőjében múlatta az időt T. A. helyi lakos. Éjszaka szóváltásba keveredett egy másik helybelivel. Az illető megpróbált kiosonni az ivóból, ám T. A. utánament, s hátulról meglökte szintén ittas vitatkozótársát, aki a taszítás következményeként legurult a lépcsőn és koponyaalap-törést szenvedett. A cseppet sem gáláns verekedő ellen büntetőeljárás indult.

Tömegverekedés a Dankó telepen

Két család ádáz csatájáról híresült el Heves városa a 2001-ben húsvéthétfőn történtek miatt. A Dankó telepen délután öt órakor ittas egyének perlekedtek egy tíz évvel korábbi sérelem okán.

A szóváltás során az egyik család tagja üveggel fejbe vágta a másik família hangadóját. Az első ütést követte a többi, s hamarosan tömegverekedés helyszíne lett a telepi mulató. A tettlegességgé fajult vitának – amelybe más családok is beavatkoztak – a rendőrség kivonulása vetett véget. Kilenc embert előállítottak a kapitányságra, hatnak pedig ellátták a sérüléseit. Garázdaság címén indult eljárás az ügyben.

Hét évvel később, 2008 márciusa végén, húsvétvasárnap éjfél tájban Egerben egy Béke úti házban egy 45 éves férfi vita közben többször is nyakon szúrta késsel a feleségét. A támadót őrizetbe vették és ellene emberölés bűntett kísérlete miatt jártak el.

Akció csaknem száz rendőrrel

A húsvét 2009 áprilisában arról lett emlékezetes, hogy hat ittas sofőr jogosítványát vonták be Heves vármegyében, ahol egy híján 900 járművezetőt ellenőriztek a közutakon. Közülük húsz szeszes itallal locsolta a torkát, mielőtt a volán mögé ült, hatuktól a helyszínen elvették a rendőrök a járművezetői engedélyt.

Felbolydult méhkasra emlékeztetett húsvétvasárnap Hatvanban 2010-ben. Csaknem száz rendőr – a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság, illetve a Készenléti Rendőrség munkatársai – igyekeztek megakadályozni két család összetűzését, miután információkat kaptak a készülődésükről.

Mátraverebélyi roma család tagjai indultak el Hatvanba, hogy leszámoljanak egy ottani, szintén roma famíliával. A rendőrségi akció során megállítottak járműveket, az egyikben fegyvereket találtak. A gépkocsi átvizsgálása után házkutatás is következett, amelynek során további lőfegyverek is előkerültek. Az egyenruhások végül két személyt állítottak elő, egyet pedig bűnügyi őrizetbe vettek. Visszaélés lőfegyverrel bűncselekmény miatt indítottak büntetőeljárást.

Egy szó mint száz, visszatekintésünkből kiderül, elég gyakran voltak sajnos békétlenek, erőszakosak az egyébként békés húsvéti időszakok. Remélve, hogy ez nem ismétlődik meg kívánunk nyugalmas, kellemes ünnepeket!

(Főoldali képünk illusztráció Fotó: Tóth Imre/Hajdú-Bihari Napló)