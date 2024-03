Együttműködési megállapodást kötött a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és az EVAT Zrt. a napokban, adta hírül portálunknak közleményben a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője, Nagy Csaba. A Tűzoltó Múzeum első programja a húsvét volt.

Együttműködik a katasztrófavédelem és a Tűzoltó Múzeum, már közös húsvétot is szerveztek

Forrás: Nagy Csaba tű. szds. - Heves VMKI

Mint olvasható, a dokumentumokban a szervezetek rögzítették, hogy a vagyonkezelő működtetésében álló Egri Tűzoltó Múzeumban rendezett kiállítások és programok megvalósításában a vármegyei katasztrófavédelem is közreműködik. Ennek keretében elsőként egy közös húsvéti rendezvényt szervezett pénteken a katasztrófavédelmi igazgatóság, az Egri Katasztrófavédelmi Kirendeltség, illetve a Tűzoltó Múzeum és Tűztorony Játszóház.

Sok programmal készültek a Tűzoltó Múzeumban húsvétkor

Az eseményen, a múzeum számtalan programja mellett a látogatók ingyenesen tekinthették meg a Tűzoltó Múzeumot, illetve egy modern tűzoltóautót is szemügyre vehettek és beszélgethettek a vonulós tűzoltó állomány tagjaival is. A toborzó sátorban a lánglovagok egy virtuálisvalóság-szemüveget is bemutattak, melyen keresztül az érdeklődők egy tűzeset helyszínét vizsgálhatták meg anélkül, hogy megsérültek volna. Az emberek a szemüvegben egy éles beavatkozás eseményeit élhették át, mintha ott lettek volna a helyszínen.

A kicsiknek gyermek tűzoltó ruhákat is biztosítottak a szervezők, melyeket a gyermekek nem csak megnézhettek, de fel is próbálhattak. Természetesen a népszerű locsolós játék sem maradt el, a gyermekek puttonyfecskendővel olthatták el a játékszeren megformált tűzkakast.