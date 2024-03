A zebrán gázolt el egy fiatal fiút egy felelőtlen sofőr Verpeléten - adta hírül a Tények. A sokkoló balesetet egy térfigyelő kamera is rögzítette, a felvételen jól látszik, hogy az autós észre sem vette az előtte átmenő gyalogost, szinte fékezés nélkül ütötte el. A fiatal áldozat súlyosan megsérült, métereket repült és több csontja is eltört. A gázoló ellen most emeltek vádat.