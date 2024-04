Dr. Berndt-Iványi Judit, a Heves vármegyei Rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési alosztályvezetője dr. Kormos Kinga társaságában beszélt az áprilisban útjára induló programról. Az Egri Áldozatsegítő Központ koordinátora, Kormos Kinga beszélt a központ elmúlt két évéről. Arról, hogy egyre több áldozattá vált ember keresi őket az egri Rákóczi Ferenc utcai irodában, a garzonház földszintjén. Elsősorban netes csalás miatt pórul járt emberek, lopás érintettjei, illetve kapcsolati erőszakot elszenvedők fordultak hozzájuk.

Áldozatsegítő programban működnek együtt. Kormos Kinga(balról) és Berndt-Iványi Judit.

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Szoros kapcsolatban állunk a vármegyei rendőr-főkapitánysággal, elsősorban náluk, tőlük értesülnek a klienseink a nálunk hozzáférhető jogi, vagy éppen pszichológiai segítségről, illetve arról is, hogy nehéz helyzetükben anyagi támogatást is kaphatnak – fogalmazott Kormos Kinga. Megtudtuk tőle, hogy a vármegyében egyedüliként elérhető áldozatsegítő központ pszichológusának leterheltsége jól mutatja, milyen nagy szükség van a munkájukra. Pszichológusuk heti egy napot tölt az irodában, ahol már hetekre előre be van táblázva minden perce.