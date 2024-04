Az elmúlt éjszaka során a buszpályaudvar környékén végeztünk átfogó járőrtevékenységet a nyugodt közterületek érdekében. A renitens, oda nem illő személyeket pedig útba igazítottuk - írja Facebook oldalán a Gyöngyösi Városrendészet.

Korábban arról számoltunk be portálunkon, hogy a városrendészet emberei a roncsautókkal kapcsolatban is intézkedtek, így a Mérges utca 14. és a Táncsics utca 10. előtt parkolóhelyek is felszabadultak.