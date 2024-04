A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon március 13-án az ,,Év tisztje" címet hatósági kategóriában Sas Ádám tűzoltó őrnagy, a

Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztályvezetője vette át. Ez alkalommal osztotta meg a Katasztrófavédelem című magazinnal karrierjéről, hivatásáról vallott hitvallását, de a családról is szó esett.

A szervezet lehetővé tette a tűzoltóesküvőt

Forrás: Beküldött fotó



– Bélapátfalván, nagyapámmal kezdődik a történet. Sas Kálmán negyvenhárom éven át a település önkéntes tűzoltó egyesületének parancsnoka volt. Őt édesapám, unokatestvérem, majd én követtem, mindannyian hivatásos tűzoltók vagyunk – kezdte az őrnagy. Édesapja Egerben és Pétervásárán szerparancsnok, továbbá a Bélapátfalvai Önkormányzati Tűzoltóság parancsnoka, és tagja a helyi önkéntes tűzoltó egyesületnek is.

– Apámmal sokszor megfordultam a tűzoltóságokon, már gyermekként éreztem, hogy a tűzoltóság része lesz az életemnek – emelte ki.

Apukájával sokszor megfordult a tűzoltóságokon

Forrás: Beküldött fotó

2012-ben végzett a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnöki Szak Tűzvédelmi tagozatán. Ezt követően az egyetem Gépészmérnöki Karának Létesítménymérnöki szakán, a tűzvédelmi tagozaton végezte a mesterképzést.

– A tanulmányokhoz szükséges szakmai gyakorlatot az egri tűzoltóságon és a katasztrófavédelmi kirendeltségen szereztem meg, majd az egri katasztrófavédelmi kirendeltség hatósági osztályán kezdtem dolgozni – mondta az őrnagy.

Ádámra a vonulós állomány is számíthatott, 2014 és 2017 között számos alkalommal töltött be rajparancsnoki beosztást az egri hivatásos tűzoltó-parancsnokságon, illetve a hatósági osztályon is végezte feladatait. 2017 októberétől vezetői a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatósági osztályának kiemelt főelőadói feladataival bízták meg, majd 2021 áprilisától az osztály megbízott, 2023 januárjától kinevezett vezetője lett.

– A hivatásom mindig új feladatok elé állított, beavatkozó tűzoltóként a már bekövetkezett káreseteknél segítettem az embereken, a hatósági osztályon pedig azon tevékenykedem, hogy a tűzeseteket megelőzzük, illetve, hogy a tűzvédelmet magas szinten biztosítsuk – említette az őrnagy.

A három generáció együtt

Forrás: Beküldött fotó

Ádám gyermekkora óta tagja a Bélapátfalvai Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek, amelynek két éven át parancsnoka is volt, illetve a Bélapátfalva Önkormányzati Tűzoltóságnál szerparancsnoki és parancsnoki feladatokat is végzett.

– Vezetőként vannak feladataim, amelyeket azonnal meg kell oldanom, nem számít milyen nap és hány óra van. A feleségem és a kisfiam mindig is megértőek voltak a hivatásommal kapcsolatban. A szervezetnek köszönhetően egy régi álmunkat is megvalósíthattuk, feleségemmel igazi tűzoltó esküvőn mondtuk ki az igent, ahol társaim is osztozhattak örömünkben – zárta történetét Ádám.