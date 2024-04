Nyomoznak a felnémeti, múlt hét keddi betöréssel kapcsolatban, amikor is egy terményboltba mentek be az elkövetők. A Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság közölte, az esettel kapcsolatban az Egri Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított, amely jelenleg is folyamatban van, így arról bővebb tájékoztatást nem adnak.