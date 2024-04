Az összevert áldozat életveszélyes sérüléseket szenvedett az Agria Tv beszámolója alapján. Már korábban is összeverekedtek, állítólag pénzügyi vitáik voltak. A jászfényszarui támadó később ezt baltával akarta rendezni, de őt és társát is letartóztatták. A környéken élők azt mondták, rettegnek. A városban néhány hónapja is volt egy megtorlás, akkor pisztolyokkal és kardokkal támadtak egy családra.