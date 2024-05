A vád szerint E. L. J. és társa természetkárosítás bűntettét követte el a Tarna lecsapolásaként elhíresült történetben. A Füzesabonyi Járásbíróság szerint az elsőrendű vádlott és házastársa szőlőoltvány-iskolát üzemeltettek és üzemeltetnek jelenleg is a Tarna mellett található szántón. A törvényt azzal sértették meg, hogy a szőlőoltványok öntözésére korábban a vádlott házaspár rendelkezett ugyan vízjogi üzemeltetési engedéllyel, ám ennek időbeli hatálya lejárt. Benyújtották ugyan az új engedély iránti kérelmüket, de nem kapták meg még, amikor is az oltványoknak a Tarnából való öntözését tovább folytatták a végleges vízkivételi engedély hiányában is.

E. L. J és ismeretlenül maradt társai szőlővenyigékkel, rőzsékkel és homokzsákokkal elgátolták a medret, a vizet így felduzzasztották és két –nagy teljesítményű – szivattyúval vizet emeltek ki, majd két és fél órán keresztül locsolták a szőlőoltványokat. Azonnali, teljes vízhiányt okozott ez a ténykedés, továbbá a szűrő nélküli szivattyúk elé épített duzzasztórendszerrel a vízhozam száz százalékát és azzal együtt a patakban élő állatokat is kiemelték.