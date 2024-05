Nem meglepő, hogy a Heves vármegyei bűntények elmúlt évi listáján két vagyon elleni jogellenes tett áll az első két helyen.

A telefonos csalás is a vezető bűntények egyike Hevesben

Forrás: Pesti Tamás/Fejér Megyei Hírlap

A lopás évtizedek óta kimagaslik ezek sorából. Kétezer-hatszázhuszonnyolc tolvajlás miatt jártak el 2023-ban a hatóságaink Hevesben. Hat százalék híján a térségünkben nyilvántartásba vett több mint 5970 bűncselekmény felében. Elég magas, 5,3 százalékos arány az országban feltárt 49 ezernél is több ilyen deliktumhoz viszonyítva.

Az előző esztendő végén emelt vádat a Füzesabonyi Járási Ügyészség egy notórius tolvajjal szemben, aki az első fél évben Kálban, Kápolnán, Kompolton és Kömlőn tulajdonított el szinte mindent, amit csak eladhatónak gondolt. A 27 éves férfi a különböző helyszínekről összesen öt kerékpárt lopott el, de elvitt az egyik udvarról háromágú létrát, egy másikról csirkéket, a harmadik, lakatlan házról lebontotta és magával vitte az előtető faszerkezetét, utóbbit csaknem negyedmillió forint értékben. Tolvajzsákjába bepakolt számos helyről női ruhákat, s kenyeret a pékségből is. Még az édesanyja lakásának teraszáról is elcipelte az asszony kényelmes bőrkanapéját, a fürdőszobából titokban kiszerelte a csapokat, amiken ugyancsak túladott. Rendőrségi kihallgatásán gyanúsítottként minden tettét beismerte, de azt is közölte, hogy hiába próbál, sehogyan sem tud jó útra térni...