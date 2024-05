Egy nő gyanútlanul üldögélt a dísztónál egy padon, amikor egy férfi a háta mögé osont, majd hogy megszerezze a táskáját, belelökte a vízbe – írja a Zsarumagazin, a cikket a police.hu oldalon is közzétették.

A két körzeti megbízott fogta el a dísztó melletti támadót

Forrás: police.hu

– A bejelentést követően azonnal megkezdtük a nyomozást. Nem volt könnyű dolgunk, mert a sértett a vízbe esett, ezért már csak hátulról láthatta a támadóját, ahogy az a táskájával futva menekül a helyszínről – tájékoztat Vatai Norbert zászlós, a Hatvani Rendőrkapitányság nyomozója.

– Az adatgyűjtés során végignéztük a közterületi kamerákat, amelyek rögzítették a bűncselekményt. Az elkövető piros hátizsákot viselt, és a zsákmánnyal a körülbelül száz méterre lévő aluljáróig futott, ahol eldobta a sértett táskáját. A táskából hiányzott a nő telefonja, pénze, valamint a bankkártyái. A helyszínen találtunk egy bevásárlószatyrot is, amelyben nadrág és baseballsapka volt. Erről később kiderült, hogy a tolvajé. A kollégák nyomkövető kutyát is bevetettek. Aznap nagyon erős volt a szél, de az eb így is egy ingatlanhoz vezette őket, ahol azonban nem találták a tettest. Ennek ellenére mi is végigmentünk a kutya útvonalán, mi sem jártunk sikerrel. Egy tanú azonban emlékezett az elkövetőre, aki elmondása szerint felszállt a Gyöngyösre induló vonatra, ezért bekértük az aznapi felvételeket. A kameraképeken felfedeztük a férfit még a bűncselekmény elkövetése előtti órákban, kezében tartotta azt a szatyrot, amelyiket a bűntény helyszínén találtunk. A következő napokban tovább folytattuk a nyomozást, azonban eredmény nélkül, a rablót nem sikerült azonosítanunk. Pár nappal később lopásról érkezett bejelentés. Egy telefonos boltban lopták el a sértett pénztárcáját. A technikusok kimentek a helyszínre, és lefoglalták az üzlet kamerájának felvételeit. Amikor megnéztem a bűncselekményről készült videót, egyből felismertem a tolvajt. Ő volt a rabló is, akit keresünk. A felvétel alapján most már sikerült azonosítani F. Istvánt (30). Nagy erőkkel kezdtük el keresni. Leadtuk rádióforgalmazásban a személyleírását, a ruházatát, és elküldtem a képét valamennyi kollégának – mesélte.

A dísztó mellett támadó férfi hamar rendőrkézre került

Forrás: police.hu

Dísztó után letartóztatás

Mindenki őt kereste. Arra viszont senki nem számított, hogy három órával később egy 30 kilométerre lévő településen fog feltűnni a tettes. Aznap épp a két gyöngyösi körzeti megbízott, Farkas Sándor őrmester és Török József törzszászlós látott el szolgálatot.

– Április 5-én a szolgálat során hallottuk a rádióforgalmazásban, hogy a hatvani kollégák keresnek egy elkövetőt – meséli Török József.

– Többször megismételték a személyleírást és a tettes pólóján lévő feliratot. Akkor még nem tulajdonítottunk nagy jelentőséget neki, mivel tőlünk távol történt az eset. Nem sokkal később azonban kaptunk egy küldést, mert egy férfi a bevásárlóközpontban összetűzésbe keveredett a biztonsági őrrel. Megtudtuk, hogy a férfi bement az áruházba, majd elkezdett kiabálni, hogy ellopták tőle a holmiját, de mivel senki nem figyelt rá, betörte a tűzjelző üvegét, és elindította a tűzjelzőt. Ennek következtében a katasztrófavédelem nagy erőkkel kivonult. A férfi ezután el akart menekülni a helyszínről. A biztonsági őr megpróbálta visszatartani, de nem sikerült neki, a gyanúsított megsebesítette a karját, majd elmenekült. A helyszínen meghallgattuk a biztonsági őrt, aki megmutatta, merre menekült a tettes. Azonban arra gépkocsival nem lehetett közlekedni, ezért az ellenkező irányba indultunk el, hogy megkerüljük az utcát – veszi át a szót Farkas Sándor.

– Ez volt a szerencsénk, ugyanis megláttunk az úton egy ismerős alakot. Azonnal felismertük. A személyleírás, amit az őr megadott, ráillett. Ahogy közelebb értünk hozzá, megláttuk a pólóján a feliratot. Egyezett azzal, amit a reggeli rádióforgalmazásban hallottunk. Azonnal értesítettük a hatvani kollégákat, akik megerősítették, ő a rabló, akit kerestek – tette hozzá.

Előállították a férfit a rendőrkapitányságra, majd őrizetbevétele mellett kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság április 8-án el is rendelt. F. Istvánt rablással, valamint egy vagy több közokirat egyidejű elvételével elkövetett lopással gyanúsítják.