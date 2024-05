Szirénák hangja zengett baljós módon hétfőn délután Füzesabonyban, miután az egyik utcában brutális gyilkosság történt, erről írtunk mi is. A Bors felidézte, egy nemrégiben odaköltöző asszonyra ugyanis rárontott a volt férje, aki elvágta a torkát, majd saját magát is gyomon szúrta a késsel. Bár a mentők gyorsan a helyszínre érkeztek, Alexandra életét már nem tudták megmenteni, férjét pedig mentőhelikopterrel vitték kórházba, úgy tudjuk, jelenleg is ott kezelik.