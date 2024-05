Miközben igazoltatták a feltűnő hajú férfit, Andrássy Szabolcs elkérte a körözési fotót egy kollégájától. Addigra kiderült, a férfi cseh illetőségű. Amikor a kép megérkezett egyikük sem szólt semmit, Szabolcs megmutatta Norbinak a képet, s a következő pillanatban kattant is a bilincs a huszonéves férfi csuklóján. Még a rosszminőségű kameraképpel a birtokukban is egyértelműen tudták, ez az a férfi, akit a miskolci rendőrök emberölés miatt köröznek. Minden stimmelt: a feltűnő, melirozott kócos haj, de még a Nirvana feliratú pulóver is ugyanaz volt, amiben pár órával korábban a miskolci vasútállomáson rögzítette a térfigyelő a sietősen távozót.

– Úgy gondoljuk, olyan vonatra szállhatott fel, amelyik itt Füzesabonyban állt meg először, s bár nem tudjuk, de úgy gondoljuk, nem önszántából szállhatott le. Valószínűleg nem volt jegye és a kalauz szállította le – tették hozzá.

Igazoltatásnak indult, végül gyilkost fogtak a 3-as főúton

Ezen a ponton megpecsételődött a feltételezett elkövető sorsa, hiszen ahogy a füzesabonyi rendőrök elmondták, egy kisvárosban hamar kiszúrták, nem odavalósi és valószínűleg rosszban sántikál.

– Ha eljutott volna Budapestig, ott nehezebben került volna rendőrkézre, hiszen egy nagyvárosban sokkal könnyebben elrejtőzhetett volna – ezt már Suszter Zsolt, a Füzesabonyi Rendőrkapitányság vezetője tette hozzá beszélgetésünkhöz kapcsolódva. Megtudtuk: csupán másfél órát élvezhette a füzesabonyi rendőrök vendégszeretetét a gyilkosság feltételezett gyanúsítottja szigorú őrizetben. A miskolci kollégák két órán belül ott voltak érte. Valamikor szombaton délután 2 óra körül fogták el, de Barta Norbert műszakjának lejártakor, délután 4-kor már úton volt Miskolc felé a gyanúsított az ottani rendőrökkel.