Heves vármegyében is megkezdik a külterületi illegális hulladéklerakók feltérképezését, lehetőség szerint pedig a szemetet elhelyezők kiderítését a polgárőr egyesületek. Ez alkalomból Tiszanánán tartottak összejövetelt a programban részt vevő egyesületek küldöttei. Tóth József, Tiszanána polgármestere elmondta, a községben 1990-ben 160 taggal jött létre polgárőrség, ma 40-50 tagjuk van és itt szokták tartani a megyei polgárőr napot is. A településen húsz térfigyelő kamera segíti a rendre ügyelést, nappal is járőröznek. Ők már fogtak illegális hulladékot lerakót, egy építési vállalkozó kamionnal borított le építési törmeléket a falu határában, pechjére kamera is fölvette és polgárőrök is jártak arra. Börtönbüntetést kapott.

Illegális hulladéklerakókat számoltak fel Tiszanánán

Forrás: Tóth Balázs/Heves Megyei Hírlap

Völgyi Ferenc, a Heves Vármegyei Polgárőr Szövetség elnöke elmondta, a vármegyében ötvenöt egyesület vesz részt a programban, a felderítő munkához 150 ezer forintot kapnak a szervezetek.

Dr. Nagy-Juhák István, az országos Polgárőr Szövetség hivatalvezetője kifejtette, nem elszállítani fogják majd a hulladékot (bár az sem tilos), hanem felderíteni, jelenteni az önkormányzatok és a rendőrség felé, illetve a hulladékradar alkalmazásban. Mint mondta, az is cél, hogy keressenek az elhelyezőre utaló bizonyítékot, illetve visszatérően ellenőrizzék a már felderített helyeket. Az egyesületek működési kiadásokra kapják a 150 ezer forintot, például üzemanyagra, gumikesztyűre, zsákra. Vadkamerára nem lehet fordítani az összeget, azt az országosan 200 millió forintos program egy másik „zsebéből” finanszírozzák, amelyeket eszközökre kap a polgárőrség, ebből kamerákat és drónokat is vásárolnak. Felhívta a figyelmet arra, hogy Magyarországon legalább annyi illegálisan elhelyezett hulladék van, hogy ha azt a budapesti Kossuth térre vinnék, nem látszana tőle a parlament.