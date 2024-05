Karácsondon egy családi ház udvarára mászott be egy hívatlan látogató 2024. április 22-én délután, és magához vette az ott talált csatornafedeleket, kerékpárokat. A házban is körülnézett, majd mindent elvitt, ami a keze ügyébe akadt: gáz-, mikrohullámú sütőt, de még konyhabútort is. A helyi körzeti megbízott május 2-án fogta el a 23 éves átányi elkövetőt, a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki - írja a rendőrség a közleményében.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)