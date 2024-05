A vármegyei katasztrófavédelem honlapján csütörtökön arról számolt be, hogy az elismerést április 29-én, ünnepélyes keretek között a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság dísztermében megrendezett rendőrség napja rendezvényen vette át.

Mint a méltatásból kiderült, Lajos ereiben igazi tűzoltó vér folyik, nagyapja az önkéntes tűzoltóság parancsnoka, illetve nagybátyja is tűzoltó volt Heves városban. Ő 1993-ban szerelt fel a hevesi tűzoltóság állományába. Beosztott tűzoltóként kezdte hivatását, majd gépjárművezetői, illetve szerparancsnoki feladatokat látott el. Kiemelkedő szakmai hozzáállása miatt vezetői szolgálatparancsnoki tetendők ellátásával is megbízták. Lajos 2012-től az Egri Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába került, a tűzoltóság szakmai felügyelete alatt működő Füzesabonyi Katasztrófavédelmi Őrs „B” szolgálati csoportjának szerparancsnokaként lát el készenléti szolgálatot. Képesítéseit a Katasztrófavédelmi Oktatási Központban szerezte. A káresetek felszámolásánál számos alkalommal kiemelkedően, példamutatóan állt helyt, szaktudása, műszaki ismeretei, jó szervező- és irányítókészsége mindig elősegítették a tűzoltói beavatkozások hatékony végrehajtását. A főtörzszászlós munkáját elöljárói már több alkalommal elismerték és jutalmazták. Lajosra a fiatalabb tűzoltó bajtársai mindig számíthattak, a több mint harminc év alatt szerzett szakmai tapasztalattal rendelkező tűzoltó a napi képzések során az oktatásban is szerepet vállal.

Lajos elmondta, hogy a szolgálati évek alatt élete hivatásává vált a tűzoltóság, soha nem bánta meg, hogy lánglovag lett.

– Az önkéntes egyesület szertárjában a régi emlékek között találtam egy tablóképet is, melyen néhai nagyapám és egyik nagybátyám is szerepelnek. A díjat nekik is ajánlom, továbbá minden rendőr kollégának, barátnak, akikkel számos balesetnél, káresetnél együtt dolgozunk, közösen törekszünk a veszélyes helyzeteket minél előbb felszámolni – tette hozzá a tapasztalt tűzoltó.