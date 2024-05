Az Agria TV arról számolt be, hogy egy ember - úgy tudjuk, egy nő - a helyszínen életét vesztette, a sérültekért pedig három mentőhelikopter és három mentőautó is érkezett. Információink szerint a sérültek között gyerekek is vannak.

Soltész Bálint vármegyei rendőrségi sajtószóvivő tájékoztatása szerint a baleset helyszínén teljes útlezárás van érvényben.

Mentőhelikopter érkezik a baleset helyszínére: