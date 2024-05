A pünkösdi hosszú hétvégén 37 segélyhívás érkezett a Heves vármegyei katasztrófavédelem műveletirányítási központjába. A 2 tűzesetet és 24 műszaki mentést 14 hivatásos, 2 önkormányzati, illetve 6 önkéntes tűzoltóegység kezelte. A beavatkozást igénylő esetek mellett 10 téves jelzés és egy utólagos tűzesetről szóló bejelentés is érkezett az ügyeletre – írja a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.

A hétfői viharban kettészakadt egy fűzfa Egerszóláton

Forrás: HVMKI

Hétfőn jelzett a szén-monoxid érzékelő Tarnamérán egy Boconádi utcai családi házban. A hevesi hivatásos tűzoltók a helyszínen méréseket végeztek, a műszerek adatai megerősítették a veszélyes gáz jelenlétét, ezért a tűzoltók a vezetékes gázt elzárták, majd a szolgáltató szakembereit is a helyszínre kérték.

Darazsak fészkeltek egy társasházi lakás szellőzőjébe Egerben, a Pápay Sámuel utcában. Az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport önkéntesei védőfelszerelésben, egy létráról, kéziszerszámok segítségével a darázsfészket eltávolították.

A pünkösdhétfő délutáni heves esőzés következtében, amiről mi is írtunk, 15 esetben kérték a tűzoltók segítségét Heves vármegyében. Egerszóláton kettészakadt egy nagy fűzfa, mely rádőlt egy autóra, amely alá beszorult egy kutya. A mintegy 20 méteres lehasadt faág a villanyvezetéket is veszélyeztette. Az egri hivatásos tűzoltók láncfűrésszel és kézi erővel számolták fel a veszélyes helyzetet. Egerben és Ostoroson több helyen is a kidőlt fák, letörött nagyméretű faágak eltávolítását, a pincékbe befolyt és ott felgyülemlett víz kiszivattyúzását végezték az egri hivatásos és az Agria Speciális Mentő és Tűzoltó Csoport önkéntes tűzoltói. Sirok-Kőkútpuszta és Tarnaszentmária között az úttestre dőlt két nagy fa. A balesetveszélyes helyzetet a pétervásárai hivatásos tűzoltók számolták fel.