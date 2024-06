A Nógrád vármegyei Keszegen rendezték meg a Stihl Országos Fakitermelő Bajnokság negyedik regionális selejtezőjét - áll a katasztrófavédelem közleményében.

Gyöngyösi tűzoltók végeztek az élen

Forrás: Tarjáni Fanyűvők

Mint írják, a versenyen kilenc csapat indult és az első öt jutott tovább a szeptemberi országos döntőbe. A megmérettetésen három gyöngyösi hivatásos tűzoltó egy mentős bajtárssal társulva vett részt.

Szabad József tű. főtörzsőrmester, Zaklóczki Zoltán tű. törzsőrmester, Kovács Bence tű. őrmester és Bozsik Balázs Tarjáni Fanyűvők nevű csapata a kőkemény mezőnyben, folyamatosan az élre törve bravúros győzelmet aratott. A csapattagoknak ez volt a második közös versenyük, de már összeszokott egységként küzdötték le a kihívásokat. A tűzoltóknak a szolgálatban is bőven akad lehetőségük gyakorlásra, csak az utóbbi időszakban számos veszélyes fát távolítottak el, gallyaztak le. A versenyen természetesen a kötelező munkavédelmi előírásokat betartva, vágásbiztos védőruhát viselve, elsőként a láncfűrész szét- illetve összeszerelése volt a feladat.

A tagoknak gallyazni, darabolni, hasítani, illetve sarangolni is kellett

Forrás: Tarjáni Fanyűvők

A következő fordulókban a versenyzőknek egy rönkből egy szeletet kellett levágniuk, a feladatot nehezítette, hogy az alulról, majd a felülről indított vágásnak a rönk közepén pontosan egybe kellett esnie, így leszelve a megadott szélességű darabot. A tagoknak gallyazni, darabolni, hasítani, illetve sarangolni is kellett, ahol a pontosság mellett a gyorsaság döntött a helyezésekről.

Bence elmondta, nagy öröm volt, hogy az első dobogós helyezése megszerzésekor mindjárt annak legmagasabb fokára sikerült feljutnia. Fakitermelőként is sokat gyakoroltak a versenyre, rengeteg időt áldoztak a felkészülésre, de a kemény munka végül meghozta az eredményt. A csapattagok már a közelgő fordulóra fókuszálnak, ahol szintén bele fognak adni mindent. Bence komolyan is gondolta szavait, hiszen az eredményt a csapat közösen érte el, de az ő láncfűrész szerelésben elért, hihetetlen gyors, tizenkilenc másodperces eredménye is nagyban hozzájárult a Tarjáni Fanyűvők sikeréhez, írták.