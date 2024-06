A „Legkreatívabb iskola” címet idén is a Verpeléti Arany János Általános Iskola és Reményi Ede Alapfokú Művészeti Iskola nyerte el. Tőlük összesen 140 pályamű érkezett, mely azt jelenti, hogy a tanulók 60 százaléka készített rajzot. Az egri tűzoltók pedig hétfő délelőtt látogatták meg az intézményt. Az udvaron gyűltek össze a fiatalok, ahol a szakemberek tűzvédelmi jó tanácsokkal látták el őket. Többek között szó esett arról, hogy mit tegyenek, ha a konyhában kigyulladt az étel, illetve olaj vagy zsiradék kap lángra tűzhelyen. Ezt követően a kicsik hosszú sorokban várták a sorukat a locsolós játéknál, amellyel egy vízsugárral ügyesen célozva, egy égő lakást kell eloltania a sugár kezelőjének. A tűzoltók bemutatták a tűzoltáshoz, illetve mentésekhez használt szakfelszereléseiket, a fiataloknak össze is szereltek pár eszközt. A kíváncsi tanulóknak volt lehetőségük a tűzoltóautóba is beülni, továbbá a lánglovagok védőruháit is szemügyre vehették. A látogatás végén a tűzoltók megköszönték a tanároknak és a diákoknak a művészi munkákat, melyeket a „Füstérzékelő életet menthet”, és a „Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága” témakörben mutattak be idén.