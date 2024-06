Fényes nappal támadtak meg egy fiatal anyukát Hevesen. A nő éppen a boltba indult, amikor hátulról két nő leütötte. Elmondása szerint a támadók mindketten kábítószer befolyása alatt voltak. Miután a nőt összeverték, elvették a telefonját, a készpénzét, de még az iratait is. A tetteseket a rendőrök elfogták és a nő a személyes tárgyait is vissza kapta – írja a Borsonline.

Ginát a boltba menet támadták meg

Forrás: Borsonline.hu

Gina a Hevesi piac Facebook csoportban részletezte, hogy milyen szörnyűség is történt vele. A fiatal nőt május 27-én, hétfőn éppen a boltba menet támadták meg. Kétségbeesetten kérte a helyieket, hogy ha felismerik a támadóját, azonnal keressék fel a rendőrséget.

Elindultam a boltba, és két nő, az egyik szintén hevesi lakos, jöttek mögöttem. Egyik pillanatról a másikra történt minden. Hátulról leütöttek és még a földön is vertek, sőt egy szíjat is elővettek, amivel ütöttek

– részletezte a lapnak Fátyol Gina, aki most is ijedt, sokkos állapotban van. Azt is megtudta a Borsonline a fiatalasszonytól, hogy miután rátámadtak, és agyba-főbe verték, ezek után elvették a telefonját, a készpénzét, sőt még az iratait is. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy támadást követően hamar meglettek a tettesek, így legalább a vagyontárgyai visszakerültek a jogos tulajdonosukhoz.

Felháborító ez az egész. A rendőrségen a két támadó azt mondta, hogy ők nem akartak bántani, nem akartak meglopni, csak be voltak kábítószerezve

– mesélte, majd hozzátette: az volt a szerencséje, hogy egy kamera pont felvette az egészet, úgyhogy a kamerafelvétel alapján könnyen megtalálták őket.

Megkerestük a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányságot, amint válaszolnak a kérdéseinkre, közre adjuk.

(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)