Május utolsó szerdáján tárgyalta az elsőfokon eljáró bíróság azt az ügyet, amelyben a vád foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétsége volt. A bíróság felmentette a vádlottat bűncselekmény hiányában. Az ügyész fellebbezett bűnösség megállapítása és büntetés kiszabása érdekében – közölte portálunkkal Hoszné dr. Nagy Tímea bíró, az Egri Törvényszék sajtószóvivője.

A vádhatóság tehát továbbra is kitart a vádiratba foglaltak mellett, vagyis, hogy a terhelt egy szociális intézménnyel kötött megállapodásban – az intézménnyel munkaviszonyban állva – vállalta az egyedül élő sértett „szociális segítését”, személyi gondozását. Azt is állítja a váddokumentum, hogy az elsőfokon felmentett terhelt szabályszegésével okozati összefüggésben következett be a sértett elhalálozása.

Nem is akármilyen módon halt meg a gondozott: kórosan lesoványodott, testén sebek alakultak ki, illetve kihűlt. Mentők szállították kórházba, azonban kórházi kezelés ellenére elhunyt. Halálát a – súlyos érelmeszesedés mellett kialakult – előrehaladott testi leromlásos állapot és kihűlés miatt szövődményként fellépett tüdőgyulladás okozta.

Azt is rögzítette ugyanakkor a vádirat, hogy a sértett 2020-ban már középsúlyos demenciában szenvedett, önellátásra képtelen volt. A gondozását munkaviszonyban vállaló terhelt ekkor több alkalommal jelezte munkáltatójának – aki történetesen a gondozottja fia volt –, hogy felmenője 24 órás felügyeletre és gondozásra szorul. Intézeti elhelyezése azonban nem történt meg.

