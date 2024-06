A táblabíróság szerint a büntetéskiszabási körülményeket a törvényszék teljeskörűen feltárta, és azokat helyesen, a súlyuknak megfelelően értékelte. Okkal állapította meg, hogy a 18 év alatti gyermekek sérelmére történő elkövetés súlya még nagyobb, a vádlott éppen azon sértettek életére tört, akiket szülőként óvnia, védelmeznie kellett volna. Az elsőfokú bíróság a cselekmény tárgyi súlyával is összevetve a büntetési célokkal összhangban, helyesen választotta meg a büntetés nemét és annak mértéke is törvényes. Az emberölés ötszörösen súlyosabban minősülő, adott bűncselekmény kategórián belül is kiemelkedően magas tárgyi súlya, a hideg számítással, megfontoltan, a saját, alvó gyermekei sérelmére bosszúvágyból, különös kegyetlenséggel történő elkövetés, a vádlott személyének rendkívüli veszélyessége és az enyhítő körülmények szinte teljes hiánya miatt fel sem merülhetett határozott ideig tartó szabadságvesztés kiszabása. Egyedül ez a büntetés lehet alkalmas a másodfokú tanács álláspontja szerint is a büntetési célok érvényre juttatására, ez áll arányban a vádlott tettével, bűnösségének súlyosabb fokával és a büntetéskiszabási tényezőkkel.

Így csak azt kellett mérlegelni, hogy a vádlott érdemes-e a feltételes szabadság kedvezményére.

A vádlott két védekezésre képtelen kiskorú gyermekét azért ölte meg rendkívüli brutalitással és előre kitervelve, hogy az édesanyjukon és a számára kedvezőtlen határozatot hozó hatóságokon bosszút álljon, egyúttal elrettentő példát mutasson azoknak a döntéshozóknak, akik nem olyan szempontok szerint járnak el gyermekelhelyezési ügyekben, amelyeket ő helyesnek tart, és azoknak az anyáknak, akik az apákkal szemben ilyen ügyekben fellépnek. A vádlott tettében megmutatkozó kíméletlenség és önzés, az emberi élet semmibevétele mélyen megvetendő. Emellett a vádlott egyszer sem juttatta semmilyen formában kifejezésre, hogy tettének súlyával és visszafordíthatatlan következményeivel legalább utólag szembenézett volna, és azt akár a legkisebb mértékben megbánta volna.