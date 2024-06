A Gyöngyösi Rendőrkapitányság almazöld Ladájában 1988. július 27-én este három bűnüldöző járőrözött. Korábban lopást jelentettek a Thorez bányaüzemből, ahonnan kábelek tűntek el. Megelőző megfigyelést végeztek a rendőrök. Éjjel fél tizenkettő lehetett, amikor a tervezett útvonalukon Halmajugrán a Petőfi utcához értek.

Az éj leple alatt a halmajugrai cigánytelepre bekanyarodó civil rendőrautó utasait súlyos támadás érte (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Váratlanul elkiáltotta magát valaki: jönnek a bőrfejűek! Fogjátok el őket! A zsaruk a sötétben annyit érzékeltek, hogy alakok rohantak feléjük különféle szerszámokkal. Azokkal ütötték, csapkodták a személygépkocsi minden pontját. Záporoztak a járműre a kövek. Egy kapa benne is maradt a karosszériában. A bennülők a legokosabban cselekedtek, amikor a vezető rálépett a gázpedálra, hogy mielőbb kiszabadulhassanak a fenyegető embergyűrűből.

A történtekről a Heves Megyei Hírlap jogelődje, a Népújság számolt be az 1988 augusztusának végén megjelent kétrészes riportban. Ennek az összefoglalóját elevenítjük most fel, hiszen akkor nagy port kavart az eset Heves megyében. S abban az időben kezdtek kialakulni a bőrfejűek és a romák közötti konfliktusok.

*

A hírek, sokszor álhírek nyomán pár nappal korábban a halmajugrai cigánysoron összegyűltek az emberek. A Népújság munkatársa a helyszínen kérdezte a lakókat.

– Akkor Egerből jöttünk épp haza – emlékezett B.-né N. M. – Láttuk, összejött a sok cigány. Mondták, hogy bőrfejűek voltak itt, s a nénémékhez bekiabáltak: „Megdöglötök büdös cigányok!”

L. K. közölte: K. J.-né riasztotta jajveszékelve a többieket.

– Aztán – tette hozzá – L. A. mondta, hogy legyen őrség. Éjszakákon át voltunk felszerelkezve.

A virrasztás közben előkerültek a rémhistóriák is. Az a szóbeszéd járta a Gyöngyöshöz közeli faluban, hogy Miskolcon egy cigány asszony kezéből kiragadták a kisbabáját, és a falhoz csapták. Egy lóvásáron állítólag két roma férfit vertek félholtra. Karácsondon a templomot is megrohamozták a bőrfejűek. Tarnazsadányban tizenhetükkel tán össze is verekedtek a helybéliek. Gyöngyöshalászon egy lányt mellbe szúrtak! Pedig nem is volt cigány, csak nagyon lebarnult...