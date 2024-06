Az egyes szervezetek bemutatókat is tartottak. A rendőrségtől előbb kutyás akciókat láthatott a publikum, majd következtek az olyan helyzetek, amikor előkerültek, sőt, eldördültek a fegyverek is. Természetesen az Agria Bevetési Alosztály munkatársai győztek a fegyverkereskedők, de a védett személy ellen merényletet megkísérlők ellen is. Őket a tűzoltók követték és egy olyan helyzetet mutattak be, ami bármely háztartásban előfordulhat, a tűzhelyen felejtett olaj lángra kapott. Bemutatták, milyen veszélyt rejt, ha valaki ilyen helyzetben vízzel próbálja oltani a tüzet, s azt is, hogyan kell befedni az edényt és elfojtani a lángokat. A tartalékos katonák közelharc bemutatót tartottak késsel, pisztollyal és gépkarabéllyal, figyelmetlen őröket „némítottak el” - örökre -, majd cseréptöréssel fejezték be fellépésüket. A mentők alkalomhoz illően egy tipikus fürdőhelyi balesetet mutattak be, valaki fejest ugrott a sekély vízbe, és nyaki sérülést szenvedett. Az ő mentését és újraélesztését imitálták, remélve, hogy hasonló helyzet nem történik majd a strandokon, fürdőhelyeken.