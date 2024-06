Drámai körülmények között, csapattársai karjaiban vesztette életét a napokban egy magyar kerékpáros, B. László. Információink szerint az évtizedek óta tekerő és versenyszerűen is kerékpározó miskolci férfi bringás csapattársaival együtt tekert a Bükkben, amikor az edzés közben rosszul lett - írja a Bors.

Versenyre készülés közben vesztette életét a kerékpáros a Bükkben (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

A lap úgy tudja, hogy László - vele tekerő csapattársai legnagyobb riadalmára - élettelenül zuhant az aszfaltra, és onnan nem is mozdult többé. Társai egy emberként rohantak oda segíteni, és miközben értesítették a mentőket, azonnal megkezdték a férfi újraélesztését is. Bár a mentősök is hamar a helyszínre értek, minden küzdelmük és a társai emberfeletti harca ellenére sem lehetett megmenteni a férfit, aki elhunyt.

Családján kívül a férfi barátai és a kerékpárosok is teljesen összetörtek halála hírére, úgy tudjuk, társai azóta is képtelenek feldolgozni, hogy szeretett és mélyen tisztelt barátjuk a karjaik között vesztette életét. A Bors cikke szerint csapata szívszaggató szavakkal búcsúzott tőle:

A mai napon egy csapattársunk végleg itt hagyott minket. Laci barátunk szívinfarktust kapott közös csapattekerés közben és többszöri újraélesztés után sem sikerült őt visszahoznunk az élők sorába

- írta a László kerékpáros egyesülete szomorúan. Csupán egy dolog vigasztalja őket: László boldogan, imádott sportja és hegyei közt távozott az élők sorából.

Egy nagyszerű embert veszítettünk ma el, de felhőtlen boldogságban, barátok között, az ő szeretett hegyiben, fájdalmak nélkül távozott

- írták. Lászlót mindenki szerette és tisztelte, úgy a civil életben, mint ahogyan a kerékpársport berkein belül is. A csupaszív, szeretetreméltó emberként jellemzett László rajongva szerette ugyanis a sportot, sok versenyre kilátogatott, hogy biztassa csapattársait - írja a Bors.

Nem hittem volna, hogy a miskolci versenyen való biztatását fogom utoljára hallani. Nagyon sajnálom! Legalább azt csinálta épp, amit mindig is szeretett és azokkal volt, akik szintén tisztelték, szerették! Ez nagy kincs, de nagy trauma ez az itt maradottak számára

- írta szomorúan a férfi egyik barátja a Bors cikke szerint.