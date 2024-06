Fittyet hányt az idézésre? 39 perce

Kihagyta a tárgyalást a gázoló

Összevitatkozott, majd komolyabban is összebalhézott az utasaival az M3-as autópályán F. K. M., aki odáig feszítette a húrt, hogy egyiküket később elgázolni is megpróbálta. Büntetőeljárás lett a következmény, cselekményéért akár letöltendő szabadságvesztést is kiszabhatnak.

Nem jelent meg a vádlott a Gyöngyösi Járásbíróságon – a súlyos testi sértést okozó közúti veszélyeztetés bűntette miatt folyamatban lévő büntető eljárásban – június 19-re, szerdára kitűzött tárgyaláson. Hoszné dr. Nagy Tímea bíró, az Egri Törvényszék sajtószóvivője portálunkkal azt közölte, hogy a bíróság a tárgyalásra új határnapot hivatalból tűz. Kihagyta a tárgyalást a gázoló (Illusztráció)

Fotó: EugeneEdge / Forrás: Shutterstock A vádirat szerint az M3-as autópályán kezdődött a "balhé". A vádlott az általa vezetett személygépkocsival két utast szállított. Egy idő után eljött a pillanat, amikor a sofőr szóváltásba keveredett utasaival, ezért megállt az autópálya pihenőjében, hogy ott az utasait és csomagjaikat a kocsiból kitegye.

A sértett erre válaszképpen azt a megoldást választotta, hogy az álló járműből kiszállt, s abban a reményben, hogy így a terhelt nem tudja őt a pihenőben hagyni magával vitte a sofőr táskáját a mosdóba, mialatt a tanú – a másik utas – a kocsiban maradt. Amikor a sértett kijött a mosdóból és az álló gépkocsi felé indult, A vádlott az úttest széléről a gépjárművel a sértett felé indult, aki megállt a gépkocsi előtt. F. K. M. ugyan ezt észlelte, de kis sebességgel továbbra is szándékosan az útjába álló ember felé haladt, majd a kocsi elejével el is ütötte őt. A sértett a gázolás következtében hassal a jármű motorház tetejére esett és az ablaktörlő lapátokba kapaszkodott, miközben a vádlott tovább haladt mindaddig, amíg a hátsó ülésen utazó tanú előre nyúlva berántotta a jármű rögzítőfékjét. Ekkor a sértett a jármű elejéről az úttestre esett. Rögzíti a vádirat azt is, hogy az elütött, földre eső áldozatnak látható sérülései ekkor nem voltak. Kifejezetten hangos kiabálásokkal kísérve a két utas – a sértett és a tanú – a csomagjaikat a gépkocsiból kipakolták, a vádlott pedig elhajtott. A cselekmény következtében a sértettnek 8 napon túl gyógyuló sérülései lettek, azaz sérülése súlyosnak minősülő volt – állapítja meg a váddokumentum.

