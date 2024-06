Rendőrségi közlés alapján írták meg a lapok, elsőként portálunk is, hogy meghalt egy hatéves kislány, miután rádőlt egy mászóka. A híradásban szerepelt az is, hogy az óvoda udvarán történt mászókabalesetben további két gyermek megsérült. A police.hu fotóján az is jól látszott, hogy egy kötélmászóka borult fel, amelynek kerete fából van, s ez okozta a tragédiát.

Ítélet születhet a tragikus csányi mászókabaleset ügyében

A hosszúra nyúlt eljárásban bizonyára közrejátszott az is, hogy először a település jegyzője ellen indult büntetőeljárást, amit azonban tavaly júniusban megszüntettek. A gyermekét gyászoló apa akkor a sajtónak úgy nyilatkozott: elfogadhatatlan, hogy négy év alatt nem derítették ki a hatóságok, ki felel a tragédiáért.